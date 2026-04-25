All’asta 400 cimeli rock: chitarra di Slash e autografo di Lennon
All’asta oltre 400 cimeli rock: la chitarra di Slash e l’ultimo autografo di John Lennon
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All’asta oltre 400 cimeli rock: la chitarra di Slash e l’ultimo autografo di John Lennon

L’evento è previsto il 30 aprile e potrebbe superare un valore di 1,7 milioni di euro, incluse anche la giacca di George Michael e oggetti legati a Beatles
Chitarra di Slash
Afp - Chitarra di Slash
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AGI - Londra si prepara a ospitare una delle aste musicali più ricche e spettacolari degli ultimi anni: oltre 400 oggetti appartenuti a icone del rock e del pop saranno messi in vendita il 30 aprile dalla casa d’aste Propstore. Tra strumenti, poster, abiti di scena e oggetti personali, l’evento riunisce cimeli legati a Beatles, Queen, Guns N’ Roses, George Michael, Jimi Hendrix, fino ad arrivare a star contemporanee come Ed Sheeran e Little Mix. Secondo l’esperto Mark Hochman, il valore complessivo previsto supera 1,7 milioni di euro.

Il microfono d’oro di Freddie Mercury

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Tra i pezzi più attesi spicca il microfono placcato in oro realizzato per Freddie Mercury, definito da Hochman “l’oggetto più visto alle nostre aste dagli anni ’80”. Il cimelio, proveniente dalla collezione storica dei Queen, è stimato tra 35.000 e 70.000 euro.

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Il testo di "Baby You're A Rich Man", scritto a mano da John Lennon e Paul McCartney
Afp - Il testo di "Baby You're A Rich Man", scritto a mano da John Lennon e Paul McCartney

La chitarra di Slash: il lotto più prezioso

Il vero protagonista dell’asta è però la Gibson Les Paul ’59 Custom Shop di Slash, utilizzata dal chitarrista dei Guns N’ Roses e già al centro di numerose offerte telefoniche. La stima di prevendita oscilla tra 170.000 e 340.000 euro, rendendola il lotto più costoso dell’intero catalogo.

La chitarra elettrica Fender Telecaster di Freddie Mercury
Afp - La chitarra elettrica Fender Telecaster di Freddie Mercury

L’ultimo autografo di John Lennon

Altro pezzo di enorme valore storico è il grande poster promozionale di “Double Fantasy”, autografato da John Lennon e Yoko Ono la mattina dell’8 dicembre 1980, poche ore prima dell’assassinio del musicista. Considerato l’ultimo oggetto firmato da Lennon, è valutato tra 70.000 e 140.000 euro.

La giacca di George Michael e altri cimeli iconici

All’asta anche la giacca di George Michael, autenticata dal team di ricerca di Propstore, insieme a numerosi altri oggetti che offrono ai collezionisti un legame tangibile con artisti e performance che hanno segnato la storia della musica.

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