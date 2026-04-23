Spotify compie 20 anni: svelate le classifiche dei record con Taylor Swift e The Weeknd in vetta  

AGI - Era il 2006 quando un’intuizione svedese iniziava a cambiare per sempre il nostro modo di consumare musica. Oggi, per festeggiare il traguardo dei vent'anni, Spotify ha deciso di aprire i propri archivi, condividendo per la prima volta le classifiche all-time.
Con circa 290 milioni di abbonati, Spotify è di gran lunga il servizio di streaming a pagamento più grande al mondo. Si tratta di un’istantanea impressionante che riassume le abitudini di ascolto di centinaia di milioni di utenti, delineando i nuovi canoni del successo nell’era dello streaming.
Il dominio degli artisti globali
In un panorama dominato da algoritmi e playlist, lo scettro di artista più ascoltata di sempre finisce nelle mani di Taylor Swift. La popstar americana conferma un dominio culturale che sembra non conoscere flessioni, tallonata dal fenomeno globale Bad Bunny e dal rapper Drake.
Pop e urban nell’era dello streaming
Sebbene la classifica premi comprensibilmente i successi degli ultimi anni, periodo in cui la base di abbonati è esplosa fino a raggiungere i 290 milioni attuali, i numeri raccontano una storia di egemonia pop e urban che lascia poco spazio ai mostri sacri del passato.
Le canzoni più ascoltate di sempre
Se guardiamo ai singoli brani, la corona va a The Weeknd con la sua "Blinding Lights", una hit capace di generare un volume di ascolti quasi incalcolabile. Il podio delle canzoni più riprodotte vede anche l'intramontabile "Shape of You" di Ed Sheeran e la sorpresa "Sweater Weather" dei The Neighbourhood, brano che ha vissuto una seconda giovinezza grazie alla viralità social.
Album e nuovi standard globali
Sul fronte degli album, il primato appartiene a "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny, disco che ha sdoganato definitivamente la musica latina come nuovo standard globale. Non mancano però i grandi nomi che hanno costruito la propria carriera nell’ultimo ventennio, da Ariana Grande e Billie Eilish fino a Eminem, unico veterano capace di resistere nella Top 10 degli artisti più influenti della piattaforma.
Spotify oltre la musica
L’analisi di Spotify non si ferma alle note. Negli ultimi anni, la piattaforma si è trasformata in un hub multimediale dove podcast e audiolibri giocano un ruolo cruciale. Non siamo più solo ascoltatori passivi di canzoni, ma cerchiamo storie e approfondimenti da portare sempre in tasca.
I limiti delle classifiche all-time
C’è però un dettaglio che gli esperti di settore non mancano di sottolineare: queste classifiche, pur essendo rappresentative, risentono della crescita esponenziale del servizio. Un milione di streaming oggi non ha lo stesso peso di dieci anni fa e la distinzione tra utenti premium e quelli della versione gratuita rimane un dato riservato.
La storia passa da Stoccolma
Tuttavia, una cosa è certa: la storia della musica moderna passa ormai inevitabilmente dai server di Stoccolma.
Gli artisti più ascoltati di sempre
Gli artisti più ascoltati di sempre nella Top 10 vedono Taylor Swift al primo posto, seguita da Bad Bunny e Drake. Completano la classifica The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem e Kanye West, un mix che conferma pop e hip-hop come linguaggi universali del nostro tempo.
Gli artisti più ascoltati di sempre su Spotify
1. Taylor Swift
2. Bad Bunny
3. Drake
4. The Weeknd
5. Ariana Grande
6. Ed Sheeran
7. Justin Bieber
8. Billie Eilish
9. Eminem
10. Kanye West
11. Travis Scott
12. BTS
13. Post Malone
14. Bruno Mars
15. J Balvin
16. Rihanna
17. Coldplay
18. Kendrick Lamar
19. Futuro
20. Juice WRLD
Gli album più ascoltati in streaming di tutti i tempi su Spotify
1. 'Un Verano Sin Ti' di Bad Bunny
2. 'Starboy' di The Weeknd
3. '÷ (Deluxe)' di Ed Sheeran
4. 'Sour' di Olivia Rodrigo
5. 'After Hours' di The Weeknd
6. 'SOS' di SZA
7. 'Hollywood's Bleeding' di Post Malone
8. 'Lover' di Taylor Swift
9. 'AM' degli Arctic Monkeys
"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" di Billie Eilish
11. 'Nostalgia del futuro' di Dua Lipa
12. 'Beerbongs & Bentleys' di Post Malone
13. '?' di XXXTentacion
14. "Mañana Será Bonito (Stagione della Bichota)" di Karol G
15. 'YHLQMDLG' di Bad Bunny
16. 'Doo-Wops & Hooligans' di Bruno Mars
17. 'Views' di Drake
18. 'Midnights' di Taylor Swift
19. 'Scorpion' di Drake
20. 'Beauty Behind the Madness' di The Weeknd
Le canzoni più ascoltate di sempre su Spotify
1. “Blinding Lights” di The Weeknd
2. “Shape of You” di Ed Sheeran
3. “Sweater Weather” dei The Neighbourhood
4. “Starboy” di The Weeknd, Daft Punk
5. “As It Was” di Harry Styles
6. “Someone You Loved” di Lewis Capaldi
7. “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” di Post Malone, Swae Lee
8. “One Dance” di Drake, Wizkid, Kyla
9. “Perfect” di Ed Sheeran
10. “Stay (with Justin Bieber)” di Kid Laroi, Justin Bieber
11. “Believer” degli Imagine Dragons
12. “I Wanna Be Yours” degli Arctic Monkeys
13. “Heat Waves” dei Glass Animals
14. “Lovely (with Khalid)” di Billie Eilish, Khalid
15. “Yellow” dei Coldplay
16. “The Night We Met” di Lord Huron
17. “Closer” dei Chainsmokers, Halsey
18. “Birds of a Feather” di Billie Eilish
19. “Riptide” di Vance Joy
20. “Die With a Smile” di Lady Gaga, Bruno Mars