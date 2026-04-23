Jovanotti con De Martino a Sanremo? 'Ne parlano gli altri'

AGI - Il "Jova Giro" prende forma come un progetto che unisce musica, viaggio e racconto del territorio, con al centro l'idea di un attraversamento dell'Italia in bicicletta che diventa parte integrante dello spettacolo. Il percorso ideato da Jovanotti partirà e si concluderà a Roma, al Circo Massimo, dopo circa duemila chilometri attraverso Centro e Sud Italia.
"Si parte il 9 agosto, all'alba dal Circo Massimo. In tutto faremo circa duemila chilometri", ha spiegato Jovanotti in occasione della presentazione in Campidoglio al fianco del sindaco Gualtieri. Il tour in bici attraverserà il Centro e il Sud, con tappe distribuite lungo il percorso e concerti concentrati nel fine settimana.
Con Stefano De Martino e Sanremo?
Jovanotti, rispondendo poi alle domande sulla possibilità di una sua partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Stefano De Martino dopo l'ospitata ad 'Affari Tuoi' con Gianni Morandi, ha chiarito: "No, non ne abbiamo parlato. Ho visto che qualcuno ne ha parlato, ma noi no, non l'abbiamo neanche valutata come ipotesi".
Poi ha aggiunto: "Sto molto bene così e sono contento perché Stefano secondo me è bravissimo, è veramente bravo. Baudo una volta mi disse che la tv la fanno persone che hanno 'la faccia'. Beh, io credo che Stefano la abbia", ha aggiunto l'artista, riferendosi al conduttore e prossimo direttore artistico del festival. "A me in tv piace fare cose inaspettate. Fare Sanremo a sorpresa, quella cosa lì... ma se devi trasformarlo in un format ripetuto, mi mette in ansia", ha spiegato, in merito alla possibilità di curare un programma tutto suo.
La passione per la musica e il live
E ancora: "Se mi dovessero affidare un programma con l'idea semplicemente di ripetere una cosa, di creare un format, non è la mia dimensione. A me piace la musica, mi piace suonare dal vivo, scrivere canzoni, fare i concerti. Finché c'è un pubblico che mi segue su quello, quella è la mia strada. La tv la fanno quelli bravi e io vado ospite se mi invitano", ha concluso, non chiudendo la strada dunque a possibili ospitate sul piccolo schermo.
A settembre la Lupa Capitolina a Jovanotti
A settembre Jovanotti riceverà la Lupa Capitolina, uno dei riconoscimenti simbolici più importanti della città di Roma. L'annuncio è arrivato dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della conferenza del Jova Giro in Campidoglio, che si concluderà con due date il 12 e 13 settembre.
"Abbiamo deciso, perché questo è un anno importante per la gloriosa generazione del '66 e a settembre, in prossimità di due straordinari concerti conferiremo a Lorenzo la Lupa Capitolina", ha dichiarato Gualtieri, sottolineando anche il valore artistico del cantautore e la sua capacità di "sfornare capolavori a ripetizione".
La reazione dell'artista al riconoscimento
Dal diretto interessato arriva una reazione tra entusiasmo e ironia per il riconoscimento e per il suo significato simbolico: "Grandissimo, grandissimo onore, mi fa immensamente piacere. Tra l'altro per chi è di questa città lo considera ancora di più. Questo è il posto dove sono gli amici e quindi bellissimo".
Ironia e oneri simbolici
Poi conclude scherzando: "Quali oneri può portare, che devo fare? È retroattivo o guarda al futuro? Magari mi dà un ruolo da assessore", scherza Jovanotti con Gualtieri.