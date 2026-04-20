Plaza de Mayo pista da ballo: il prete DJ celebra Papa Francesco

AGI - Jeans, colletto clericale e rosario al polso: così si è presentato padre Guilherme Peixoto, il "DJ Priest", nella piazza del centro di Buenos Aires, per mixare musica elettronica in un grande rave in omaggio a Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa.
Versioni techno della colonna sonora di "Super Mario" e di "Ameno", il classico degli anni '90 che emula il canto gregoriano, sono state mixate con estratti dei discorsi di Francesco in Plaza de Mayo, il cuore politico dell'Argentina, trasformata per l'occasione in una celebrazione cattolica.
L'evento e il suo messaggio
Dalla consolle, Peixoto ha infiammato decine di migliaia di persone sotto uno spettacolo di luci laser, con la Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires e la Casa Rosada, sede del governo argentino, sullo sfondo.
Peixoto ha dichiarato all'AFP che il suo obiettivo per l'evento era "far sì che la musica toccasse i cuori così profondamente da spingere i giovani a tornare a casa con il desiderio di cambiare il mondo".
Sul palco, una croce illuminata pendeva sopra Peixoto, mentre su uno schermo vicino veniva proiettata una grande colomba bianca che sbatteva le ali, simbolo dello Spirito Santo.
Molte persone tra il pubblico indossavano aureole con luci bianche, vendute dai venditori ambulanti per meno di 10 dollari.
Il concerto è iniziato con un frammento audio di Francesco che diceva: "La Chiesa non è una ONG". In seguito, il sacerdote portoghese di 52 anni ha recitato la frequente richiesta di Francesco ai giovani di "farsi sentire".
Papa Francesco, nato a Buenos Aires e già arcivescovo della città prima di diventare papa nel 2013, è morto il 21 aprile 2025.
Tomas Ferreira, un avvocato di 25 anni, ha dichiarato all'AFP che, pur non essendo cattolico, trovava "davvero fantastico che il sacerdote cercasse di unire le persone attraverso la fusione tra musica elettronica e religione".
"La religione si sta modernizzando, e questa è una cosa positiva", ha affermato.
Il percorso di padre Peixoto
Originario di Guimarães, in Portogallo, Peixoto era parroco nell'arcidiocesi di Braga, nel nord del Portogallo, dal 1999. Le sue messe domenicali, ha detto ridendo, "sono normali. È una liturgia normale".
Entrò in seminario a 13 anni, ma ha sempre mantenuto un piede nel mondo della musica. Da giovane, suonava l'organo in una band pop-rock insieme ai suoi compagni seminaristi.
"Andare in chiesa e uscire in un bar o in un locale ad ascoltare musica era la stessa cosa: era normale", ha ricordato in un'intervista all'AFP.
Nei primi anni 2000, organizzava serate di karaoke per raccogliere fondi per la sua parrocchia, oberata dai debiti. Ha imparato a mixare guardando video su YouTube e praticando per diversi anni.
"Quando ho iniziato a imparare a mixare, ho anche cominciato a immergermi nella cultura della musica elettronica. Non si trattava solo di capire gli aspetti tecnici, come strutturare un set, ma di cogliere l'essenza stessa di cosa significhi un 'viaggio nella musica elettronica'", ha affermato Peixoto.
"È stato un processo lungo, lunghissimo, un viaggio che mi ha portato proprio qui".
La svolta a Ibiza
La pandemia di Covid-19 ha segnato il punto di svolta per Peixoto. Ha iniziato a trasmettere set in diretta su Facebook, i suoi video sono diventati virali e il soprannome "DJ Priest" gli è rimasto appiccicato.
"La techno ha iniziato a diventare un po' più melodica, ed è lo stile che suono ora", ha detto Peixoto.
"La musica non è più così intensa o pesante come una volta. Piuttosto, funge da veicolo capace di trasmettere messaggi, pensieri e melodie. Il momento di svolta per Peixoto è arrivato a Ibiza nel luglio 2024, quando ha celebrato il suo 25° anniversario di sacerdozio esibendosi davanti a migliaia di persone.
Ha detto di essere preoccupato di come la gente avrebbe reagito vedendo un prete in consolle. Ma la paura è svanita rapidamente quando ha visto i giovani mostrare "un calore incredibile".
"Mi vengono i brividi quando sento che siamo tutti uniti sulla pista da ballo, che siamo tutti insieme in questo viaggio", ha detto.