Albano in concerto a Mosca: 'amano me perché amano l'Italia'

AGI - "Fin dal primo giorno che sono venuto in Russia, nel 1984, ho sentito un amore strepitoso sì per Albano, ma secondo me per l'Italia perché in qualche modo rappresento l'Italia qua a Mosca". Lo ha detto Albano Carrisi nel corso di un'intervista all'AGI parlando da Mosca dopo il suo primo concerto nella capitale russa dal 2019.
Il maestro di Cellino San Marco dopo il concerto a Mosca - alla 'Moscow Concert Hall' nel cuore di Ostrov Mechty (l''isola dei sogni') nella periferia sud della città sulle rive della Moscow - volerà in Siberia dove canterà a Novosibirsk e persino nell'estremo oriente della Russia, a Vladivostok, famosa per essere il capolinea della mitica Transiberiana.
Il successo planetario e la scaletta del concerto
Albano in Russia è una vera star, è uno degli artisti non solo italiani più amati. Davanti a quasi cinquemila persone, l'artista pugliese è stato ancora una volta strepitoso, straordinario, spumeggiante e soprattutto carico di energia. Albano ha aperto con 'Volare' in onore a Domenico Modugno, poi subito pezzi forti quali 'Ci Sarà' e 'Nostalgia Canaglia', ma anche 'Azzurro', Tu Soltanto Tu" assieme alla cantante russa Zara, 'Va Pensiero' assieme ai bambini italiani e russi della scuola 'Italo Calvino' di Mosca per chiudere dopo oltre venti canzoni con 'Sharazan' e 'Felicità', la hit del successo planetario.
Il racconto del forum economico e il cambiamento globale
"Mi ricordo lo scorso anno quando mi hanno chiamato per il Forum economico internazionale, io ho dato l'ok, il professor Fallico mi diceva, 'Albano già 350.000 persone', mi richiama dopo due giorni e mi dice 'Albano ci sono 500.000 persone' e siamo arrivati a due milioni di persone che volevano venire e poi hanno dato il benestare, per soli motivi, di ordine pubblico a 400.000 persone, una cosa mai vista in vita mia", ha raccontato Albano. Rispondendo alla domanda come è cambiata la Russia dalla sua 'prima' volta, il cantante pugliese è stato chiaro, "è cambiato il mondo, non è cambiata solo la Russia, è cambiata l'Italia, è cambiata la Spagna dove quando andavo negli anni '70 era una meraviglia ancora in una fase di decollo, poi è decollata e ha fatto dei passi in avanti strepitosi e in Italia è in uno stabile blocco che non riesco a capire perché".
La filosofia di vita e l'inno a felicità
"È presuntuoso lanciare messaggi, io vivo come vivo e mi propongo per quello che sono, ma senza lanciare un messaggio, io ho imparato a vivere con due fari strepitosi nella mia vita che erano mia madre e mio padre - ha affermato Albano -. Non ho condiviso niente delle loro idee perché mia madre mi voleva insegnante elementare, mio padre mi voleva contadino e io ho scelto la terza strada che è la mia e ho fatto il cantante e, ripeto, ho imparato a vivere da loro, certo ho vissuto una vita totalmente diversa dalla loro, i sacrifici come loro li hanno fatti anche nella mia vita non sono mai mancati, ma sempre pronto ad affrontarli e mai ad arrendermi sempre pronto a dire c'è sempre una strada dove uscire dai pericoli, dalle insidie. Già l'insidia rende l'idea di cos'è la vita la vita è un'insidia". Sul successo della canzone 'Felicità', Albano ha rivelato, "per me è un mistero che la canzone 'Felicità' abbia girato il mondo, con Romina l'abbiamo provata a Monaco di Baviera e poi per la prima volta in pubblico al Festival di Sanremo del 1982: 'Felicità' è un inno epicureo".
Una scoperta continua come Cristoforo Colombo
Albano ha poi concluso precisando, "sapevo che era una canzone che avrebbe fatto successo, ma non un incredibile successo, la gente esplode come se mettessi dell'elettricità nella loro anima che io ho provato quando l'ho sentita per la prima volta, continuo a provarla perché appena ancora prima di iniziare a cantare, mi arriva puntuale come il Natale e anche questo per me la vita è una scoperta continua: Cristoforo Colombo si è formato solo l'America, io voglio scoprire di più, di più, di più".