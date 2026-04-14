Spider-Man: Brand New Day, Chi si ricorda di Peter Parker?

AGI - Dopo il grande successo di ‘Spider-Man: No Way Home’, che nel 2021 ha incassato 1.921 miliardi di dollari a livello mondiale, terzo incasso d'apertura di sempre globale con 600,9 milioni nei primi 5 giorni, dietro solo ad ‘Avengers: Infinity War’ e ‘Endgame’ (In Italia ha superato i 22 milioni di euro totali, con 8,8 milioni nei primi 4 giorni), l’Uomo Ragno torna al cinema dal 29 luglio.
Il nuovo episodio si intitola ‘Spider-Man: Brand New Day’ e segna un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e l’Uomo Ragno. Sono passati quattro anni dagli eventi di ‘No Way Home’, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Sony Pictures, arriverà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.
Spider-Man in una New York che lo ha dimenticato
Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, Peter si è dedicato interamente alla protezione della sua città — uno Spider-Man a tempo pieno. Ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato, spingendo Peter al limite tra umanità e supereroe.
Cast stellare con Tom Holland e Zendaya
Nel cast tornano Tom Holland come Peter Parker/Spider-Man, Zendaya, Jacob Batalon, oltre a Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.
Trailer evento da 718 milioni di visualizzazioni
La presentazione del trailer ufficiale non è stata una semplice première digitale, ma una vera operazione-evento: per un’intera giornata i fan di Spider-Man hanno condiviso storie personali sul rapporto con il personaggio, prima di svelare frammenti esclusivi del video ufficiale. Il percorso si è concluso con Tom Holland in cima all’Empire State Building all’alba, in un finale studiato per massimizzare impatto, partecipazione e viralità..
Secondo Marvel, Sony Pictures e la società di analisi WaveMetrix, il trailer ha avuto un debutto straordinario, diventando il più visto di sempre nel giorno di lancio, con oltre 718 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, superando il precedente primato di 'Deadpool & Wolverine' (365 milioni di views).
Performance sui social
Il format partecipativo ha generato milioni di condivisioni su TikTok (clip brevi dei frammenti fan-made), Instagram (Reels e Stories con hashtag #BrandNewDay, oltre 2 milioni di post) e X (trending worldwide per 48 ore). Ha superato anche il trailer di GTA VI nelle prime ore.