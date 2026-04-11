Achille Lauro lascia XFactor: l'annuncio social

AGI - L'altalena di emozioni di XFactor perde uno dei suoi pezzi più pregiati. Con un annuncio che ha subito infiammato i social, Achille Lauro ha ufficializzato il suo addio al bancone dei giudici del talent show di Sky. Non è un addio rabbioso, ma un congedo intriso di gratitudine e, come nello stile dell’artista, di una buona dose di romanticismo d'altri tempi. Dopo due stagioni vissute intensamente, tra performance iconiche e commenti mai banali, Lauro ha scelto il proprio profilo Instagram per comunicare la fine di questa avventura.
La motivazione è una “chiamata alle armi" da parte della sua vera passione: la musica live. "Mi trovo in un momento stupendo della mia vita - si legge nel post - Tra un enorme tour negli stadi e l'amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto." L’artista romano sottolinea come il sogno coltivato fin da bambino, quello di scrivere canzoni e calcare i palchi più importanti d’Italia, richieda oggi il 100% delle sue energie. Una scelta di coerenza per chi ha sempre fatto dell'eclettismo e della dedizione totale la propria cifra stilistica.
La lettera d'amore alla squadra e ai compagni di XFactor
Il post non è solo un annuncio di "dimissioni" artistiche, ma una lunga lettera d'amore a quella che Lauro definisce una "squadra unica". Il cantante ha voluto citare nominalmente tutti i compagni di viaggio di questa edizione come Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli. Un ringraziamento speciale a Giorgia. E poi da Sky a Fremantle, passando per i vertici e i tecnici che rendono possibile la macchina dello show. “Grazie di cuore per tutto, con infinita stima, amicizia e amore", ha scritto l'artista, chiudendo un capitolo che lo ha visto trasformarsi da "enfant terrible" della musica italiana a mentore attento e carismatico per i giovani talenti in gara.
Il futuro negli stadi e la citazione del Califfo
Tuttavia, i fan del programma possono conservare un barlume di speranza. Lauro, maestro della messa in scena e dei colpi di teatro, ha voluto chiudere il suo messaggio con una citazione d'autore che sa di promessa (o di minaccia artistica, a seconda dei punti di vista). Rifacendosi al celebre epitaffio del "maestro" Franco Califano, Achille ha chiosato: "Non escludo il ritorno". Per ora, però, il sipario su X Factor si chiude. Il futuro di Achille Lauro è scritto negli stadi, nel sudore del palco e in quel sogno iniziato quando era piccolissimo. La poltrona di giudice resta vuota, pronta per un nuovo protagonista.