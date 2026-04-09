Jack Savoretti pubblica un disco in 'jeans e maglietta bianca'

AGI - Un album "in jeans e maglietta bianca". Cosi Jack Savoretti, collegato in video-chiamata da un parco e passeggiando, definisce con la stampa il suo nuovo lavoro: 'We Will Always Be The way We Were', in uscita domani,10 aprile.
Dopo 'Miss Italia', album in lingua italiana che rimarrà l'unico, ci tiene a precisare, l'artista inglese di origini italiane torna alla lingua che gli è più congeniale precisando che qualcosa in lui è cambiato: "non ho messo il vestito elegante a questo disco. Ma un jeans e una maglietta bianca. Non mi faccio più problemi - spiega - è come la chiusura di un capitolo, di una parte della mia vita. Un ritorno alle radici insomma, non per forza le mie. Non siamo davanti a un lavoro nostalgico però". Ora, ha spiegato il cantautore, è come se "il giovane che suonava a Portobello Road c'è ancora, ma è cresciuto, si è evoluto. Però è sempre lui".
Contributi di altri artisti
Nel nuovo lavoro non mancano i contributi di altri artisti come Kt Tunstall, Steph Fraser e poi c'è Mille per 'I Hear You Callling': "E' pazzesca - dice Savoretti - è un'artista perfetta, molto amata all'estero. Meno conosciuta in Italia. Tanta musica italiana potrebbe andare forte all'estero".
La musica in Italia penalizzata dalla tv
In Italia secondo l'artista, c'è tanta musica ma è penalizzata dalla tv che incide molto: "Sanremo e' competitivo e a me la competizione non piace. E poi, offre una visione parziale della musica italiana. E l'Eurovision per esempio - dice ancora - non rappresenta secondo me la musica europea".
Una riflessione su Donald Trump
Durante la presentazione del nuovo lavoro c'è spazio anche per la riflessione sociale essendo Savoretti ambasciatore di War Child e Tusk: "Nelle ultime 24 ore abbiamo visto un presidente Usa usare parolacce per distruggere una cultura millenaria e nessuno ha detto niente - afferma - e ricordiamoci comunque che un post su instagram non cambia il mondo ma il silenzio lo rovina".
Album anticipato dal brano 'Do It For Love'
L'album di inediti 'We Will Always Be The Way We Were' è prodotto da Tommaso Colliva e registrato dal vivo in otto giorni agli Eastcote Studios. Il disco è stato anticipato alla fine dello scorso anno dalla pubblicazione dell'inedita 'Do It For Love', una canzone d'amore scritta con l'amico Miles Kane in stile Morricone e Bassey che trasmette il dramma travolgente e la grandiosità soul che sono diventati il segno distintivo del modo di scrivere canzoni dello chansonnier italoinglese e dalla title track 'We Will Always Be The Way We Were'.
Quest'ultimo brano, presentato dal vivo al The Graham Norton Show, il popolare show di BBC One, è stato accolto con grande entusiasmo non solo in Gran Bretagna ma anche a livello europeo ottenendo ottimi riscontri in Francia, Germania, Grecia, Croazia, Belgio, Olanda, Svizzera.
Uscita del disco e tour mondiale
L'uscita del disco darà il via al tour mondiale con cui Savoretti festeggera' i suoi primi 20 anni di carriera: unica data in Italia sarà il 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano. L'artista infatti, dopo il sold out registrato in meno di un'ora dall'apertura delle vendite per l'atteso concerto alla Royal Albert Hall di Londra in agenda per il 23 aprile 2026 a cui è stata aggiunta a grande richiesta una seconda data il 27 maggio 2026, è pronto per tornare a calcare i palchi di tutto il mondo.
Aprirà il concerto di Jovanotti a Bonn
Savoretti sarà anche l'opening artist il prossimo 7 luglio, del concerto di Jovanotti a Bonn. "Sono sempre stato un grande fan di Jova - dice entusiasta l'artista - e finalmente lo vedo dal vivo, sono grato al fatto che mi abbia voluto".
All'attivo 8 album e un milione di copie vendute
Nel corso della carriera, Jack Savoretti ha venduto oltre un milione di copie grazie agli 8 album di studio all'attivo di cui due al primo posto nelle classifiche britanniche ("Singing To Strangers" nel 2019 e nel 2021 "Europiana" registrato agli Abbey Road Studios) e altri quattro nella top ten. Ha accumulato più di un miliardo di stream e venduto mezzo milione di biglietti in tutto il mondo. Ha collaborato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Jack è anche un impegnato filantropo, ambasciatore di War Child e Tusk.