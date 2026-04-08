Brancale, Levante e Delia portano 'Al mio paese' i fuorisede

AGI . Un’esplosione di musica nel cuore di Roma, in via Ostiense, dove Serena Brancale, Levante e Delia hanno sorpreso gli studenti della Naba Accademia con un flash mob a sorpresa, trasformato in una vera festa collettiva.
Una festa tra musica, danza e condivisione
Tantissimi i ragazzi che, insieme a un gruppo di ballerini, hanno preso parte all’iniziativa, dando vita a un momento di condivisione capace di unire artisti e pubblico senza barriere.
Il singolo “Al mio paese” dedicato agli studenti fuori sede
Al centro dell’evento il nuovo singolo “Al mio paese”, che le tre artiste hanno voluto dedicare ai tanti studenti fuori sede presenti. Un brano che sta già conquistando le radio e che, in pochissimo tempo, si è imposto come un vero e proprio inno generazionale.
Nostalgia, radici e sogni dei giovani
La canzone racconta nostalgia, radici e appartenenza, dando voce a quei giovani che lasciano il proprio paese d’origine per inseguire i loro sogni, trovando nella musica un punto di incontro e di riconoscimento.