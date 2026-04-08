Brancale, Levante e Delia portano 'Al mio paese' i fuorisede
Brancale, Levante e Delia portano "Al mio paese" i fuorisede
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Brancale, Levante e Delia portano "Al mio paese" i fuorisede

Le artiste sorprendono gli studenti con un brano dedicato ai fuorisede di Roma tra musica e condivisione
Thomas Cardinali
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AGI . Un’esplosione di musica nel cuore di Roma, in via Ostiense, dove Serena Brancale, Levante e Delia hanno sorpreso gli studenti della Naba Accademia con un flash mob a sorpresa, trasformato in una vera festa collettiva.

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Una festa tra musica, danza e condivisione

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Tantissimi i ragazzi che, insieme a un gruppo di ballerini, hanno preso parte all’iniziativa, dando vita a un momento di condivisione capace di unire artisti e pubblico senza barriere.

Il singolo “Al mio paese” dedicato agli studenti fuori sede

Al centro dell’evento il nuovo singolo “Al mio paese”, che le tre artiste hanno voluto dedicare ai tanti studenti fuori sede presenti. Un brano che sta già conquistando le radio e che, in pochissimo tempo, si è imposto come un vero e proprio inno generazionale.

Nostalgia, radici e sogni dei giovani

La canzone racconta nostalgia, radici e appartenenza, dando voce a quei giovani che lasciano il proprio paese d’origine per inseguire i loro sogni, trovando nella musica un punto di incontro e di riconoscimento.

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