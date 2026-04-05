Kanye West al Wireless Festival di Londra. Starmer è preoccupato

AGI - Il premier britannico, Keir Starmer, ha espresso "profonda preoccupazione" per l'annuncio che il rapper americano Kanye West, ammiratore di Adolf Hitler e autore di commenti antisemiti, parteciperà al Festival musicale Wireless in programma al Finsbury Park di Londra a fine aprile. "L'antisemitismo in qualsiasi forma è abominevole e deve essere contrasto con fermezza ovunque si manifesti", ha denunciato Starmer, citato dal 'Sun'. "Ognuno ha la responsabilità di garantire che la Gran Bretagna sia un luogo dove gli ebrei possano sentirsi al sicuro", ha aggiunto.
Contro la partecipazione del 48enne rapper di Atlanta, oggi noto come Ye, si erano espressi diversi esponenti politici inglesi tra cui il leader liberaldemocratico, Ed Davey. Un portavoce del sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha definito molte affermazioni di Kanye West "offensive e sbagliate" ma ha sottolineato che il comune è estraneo all'organizzazione del Festival.
Le scuse di Kanye West
A gennaio West si era scusato per le sue affermazioni antisemite con una lettera pubblicata comprando un'intera pagina sul Wall Street Journal. West aveva riconosciuto le proprie responsabilità raccontando di aver intrapreso un percorso di cura per il disturbo bipolare che lo aveva afflitto in particolare per quattro mesi all'inizio del 2025.