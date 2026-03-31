Celine Dion torna dopo la malattia: 10 show evento a Parigi

AGI - Dopo anni di silenzio e una battaglia contro una rara patologia neurologica, Celine Dion è pronta a riprendersi la scena. La superstar mondiale ha annunciato il suo grande ritorno con una serie di concerti evento a Parigi, accendendo l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.
La cantante canadese ha confermato ufficialmente le indiscrezioni che circolavano da giorni: saranno 10 i concerti a Parigi, in programma tra settembre e ottobre. L’annuncio è arrivato direttamente sui suoi canali social in occasione del suo compleanno, rendendo il momento ancora più speciale.
“Quest’anno riceverò il miglior regalo di compleanno della mia vita”, ha dichiarato in un video pubblicato su Instagram. Dion, che ha appena compiuto 58 anni, è apparsa sorridente e in forma, rivelando di sentirsi “bene” e “forte”, tanto da concedersi anche qualche passo di danza.
Visibilmente emozionata, ha aggiunto: “Sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti voi. Vi voglio bene e ci vediamo presto”.
Il ritorno sul palco a Parigi
Le voci sul ritorno di Celine Dion avevano iniziato a diffondersi già nei giorni precedenti, quando misteriosi manifesti con i titoli delle sue canzoni erano apparsi in tutta la capitale francese. Secondo quanto riportato dal quotidiano canadese La Presse, i concerti si terranno presso la Paris La Défense Arena, una delle venue più grandi d’Europa con circa 40.000 posti.
A rafforzare le indiscrezioni, la cantante aveva condiviso sui social una serie di foto scattate a Parigi nel corso degli anni, alimentando ulteriormente le aspettative.
La prevendita dei biglietti inizierà il 7 aprile, data già cerchiata in rosso dai fan.
La malattia e lo stop alla carriera
L’annuncio segna un momento fondamentale nella carriera dell’artista, che negli ultimi anni si era allontanata dalle scene per affrontare una difficile sfida personale. Nel 2022, Dion aveva rivelato di soffrire della sindrome della persona rigida, una condizione rara e progressiva che colpisce il sistema nervoso.
“Gli spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana”, aveva spiegato, raccontando le difficoltà nel camminare e nel cantare come un tempo.
La malattia l’aveva costretta a rinviare diverse date e, successivamente, a cancellare il suo tour mondiale, facendo temere che non sarebbe più tornata a esibirsi dal vivo.
Il documentario e la rinascita
Determinata a non arrendersi, Celine Dion ha documentato il suo percorso di cura nel documentario 'I Am: Celine Dion', offrendo ai fan uno sguardo intimo e autentico sulla sua battaglia.
Nel film, la cantante mostra le difficoltà nel recuperare la voce e affrontare il dolore fisico, ma anche il forte desiderio di tornare sul palco. “Mi mancano le persone”, confessa, riferendosi al suo pubblico.
Dalle Olimpiadi a TikTok: una nuova fase
Nonostante le difficoltà, il 2024 ha segnato una svolta importante: Dion è tornata a esibirsi durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, regalando una performance memorabile di 'L’Hymne à l’amour' di Édith Piaf.
Nel frattempo, ha anche sorpreso i fan con un approccio più leggero e spontaneo sui social, sbarcando su TikTok con contenuti ironici e autentici: “Sto imparando come funziona… un video alla volta!”, ha scritto nel suo primo post.