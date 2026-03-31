Un abbonato Rai ha posto in prima fila... anche su Disney+

AGI - "Un accordo strategico che guarda al futuro della distribuzione dei contenuti e all'evoluzione del servizio pubblico". Così l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha definito l'intesa con Disney+ che porterà agli abbonati del servizio di streaming alcuni tra i più popolari titoli Rai. Intervenendo alla presentazione al MAXXI, Rossi ha sottolineato come la collaborazione tra Rai e Disney affondi le radici "in un rapporto costruito nei decenni, che ha attraversato generazioni, cambiamenti del mercato e trasformazioni del sistema dei broadcaster".
Un legame che oggi si rinnova in una fase storica segnata dall'ascesa delle piattaforme digitali e dal mutamento delle abitudini di consumo. "Oggi siamo in una fase nuova - ha spiegato - perché il mondo delle piattaforme sta cambiando i modelli di fruizione dei contenuti televisivi. I broadcaster in tutta Europa si stanno confrontando con strategie distributive diverse e questo accordo va esattamente in questa direzione".
L'accordo innovativo
L'accordo innovativo tra uno dei più importanti broadcaster pubblici in Europa, attraverso la controllata Rai Com, braccio commerciale della TV pubblica, e uno dei principali servizi di streaming globali, amplia il pubblico Rai ed espande il catalogo di Disney+, rafforzando il rapporto di lunga data tra le due società.
Obiettivi e convergenza mediale
L'obiettivo, ha spiegato Rossi, è sperimentare nuove modalità per "allargare il target della Rai e del servizio pubblico", intercettando pubblico che attualmente non viene raggiunto. Secondo l'ad, l'intesa con Disney+ consente anche di rafforzare un processo già in atto: "Garantisce un meccanismo di convergenza mediale che permette di valorizzare il prodotto Rai e allo stesso tempo continuare a sviluppare RaiPlay, ampliando il bacino di utenza e i target di riferimento".
Un lungo cammino e pubblico comune
Rossi ha definito l'accordo "il primo passo di un lungo cammino", ricordando come la collaborazione con Disney sia già storicamente consolidata e fondata su un pubblico comune, in particolare quello delle famiglie: "Da una parte c'è uno dei grandi creatori dell'immaginario globale, dall'altra uno dei principali broadcaster pubblici europei: un percorso che si rinnova con il cambiamento tecnologico e di mercato".
La trasformazione in 'digital media company'
Al centro della strategia Rai resta la trasformazione in 'digital media company', un processo già avviato e visibile soprattutto nello sviluppo di RaiPlay: "È un fiore all'occhiello e una 'case history' a livello europeo. Solo in Italia abbiamo un catalogo superiore a quello della BBC, e questo rappresenta una base solida per la trasformazione in atto".
Ampliamento dei generi e contenuti
Infine, Rossi ha ribadito come la collaborazione non riguardi solo la serialità, pur rappresentando uno dei punti di forza della produzione Rai, ma si estenda anche ad altri generi: "L'obiettivo è ampliare la presenza su altre piattaforme non solo con le serie, ma anche con contenuti di intrattenimento e di divulgazione culturale, che sono parte centrale della missione del servizio pubblico".
Titoli Rai e Disney+ in streaming
Nell'ambito di questa iniziativa, "Belve", il talk show condotto da Francesca Fagnani, e "The Floor - Ne rimarrà solo uno", il game show che quest'anno sarà condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, saranno disponibili in streaming per gli abbonati Disney+ dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2.
Inoltre, Disney+ amplierà l'offerta di contenuti locali di alta qualità con una selezione di titoli Rai tra i più recenti, come le fiction "Braccialetti rossi", "Mina Settembre", "L'amica geniale", "Un passo dal cielo" e "Màkari", oltre al docu-reality generazionale "Il Collegio" che saranno raccolti prossimamente in una collezione dedicata su Disney+. Questi titoli si aggiungeranno a quelli Rai già presenti su Disney+ ("Don Matteo", "I Bastardi Di Pizzofalcone", "Un Medico In Famiglia", "Doc - Nelle Tue Mani", "Il Commissario Ricciardi", "Le Indagini di Lolita Lobosco"), integrando l'offerta di produzioni italiane firmate Disney+ come "I Leoni di Sicilia", "Le Fate Ignoranti", "Avetrana - Qui non è Hollywood" e "Boris 4".