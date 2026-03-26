Paul McCartney pubblica un nuovo singolo, presto l'album

AGI - Paul McCartney ha pubblicato un nuovo singolo e annunciato il suo primo album dopo oltre cinque anni. L'83enne ex Beatles ha spiegato che l'album avrà 14 tracce, sarà intitolato "The Boys Of Dungeon Lane" e accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio nella memoria e includerà le prime avventure con George Harrison e John Lennon, prima della fama dei Beatles. "The Boys of Dungeon Lane" è il suo album più introspettivo fino a oggi e riporta l'ascoltatore alle origini, si legge sul sito di McCartney.
Dungeon Lane è una strada vicina alla sua casa d'infanzia nel sobborgo di Speke a Liverpool. Viene citata nel nuovo singolo "Days We Left Behind", descritta come una "canzone di ricordi". Il disco conterrà anche nuove canzoni d'amore e ricordi della vita prima dei Beatles.
Le riflessioni sul passato
"Spesso mi chiedo se sto scrivendo solo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di altro?", ha scritto McCartney in un comunicato sul suo sito web. "Non avevamo quasi niente, ma non importava perché tutte le persone erano fantastiche e non ci rendevamo conto di cosa ci mancava".
I prossimi concerti
L'annuncio precede due concerti a Los Angeles questo fine settimana, i primi dal "Got Back Tour" durato oltre tre anni che si è concluso nel novembre scorso.