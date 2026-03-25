Mina compie 86 anni. Un compleanno da mito

AGI - Mina compie 86 anni e continua a essere una presenza costante nella vita degli italiani, nonostante da decenni abbia scelto di sparire dai riflettori. La sua voce, però, non ha mai smesso di circolare: è nelle playlist, nelle cover dei giovani artisti, nelle colonne sonore private di almeno tre generazioni che continuano a riconoscerla dopo poche note. Per un Paese intero, è molto più di una cantante, è un suono familiare, quasi una memoria affettiva collettiva. Nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940 e cresciuta a Cremona, Mina esplode alla fine degli anni Cinquanta, tra i locali come la Bussola e le prime apparizioni televisive che la trasformano in un fenomeno nazionale. In pochi anni arrivano i grandi successi da “Tintarella di luna” a “Il cielo in una stanza” che segnano la storia della canzone italiana e la impongono come la voce per eccellenza. Nei varietà che fanno epoca, come “Studio Uno” e “Milleluci”, porta un modo nuovo di stare in scena. È libera, ironica, modernissima, lontana da ogni modello femminile rassicurante dell’epoca.
Mentre l’Italia cambia, Mina incarna una rivoluzione silenziosa. La sua vita privata diventa oggetto di scandalo in un Paese ancora rigidissimo con amori chiacchierati, una maternità fuori dal matrimonio, la scelta di non farsi dettare regole da nessuno, né sul palco né nella vita. Quello che oggi chiameremmo gossip o hate, allora sono moralismi e censure, ma lei risponde come ha sempre fatto: con le canzoni, con interpretazioni sempre più raffinate, con la capacità di attraversare generi e autori senza perdere identità. È il suo modo di rivendicare libertà, senza proclami, ma con le note. Nel 1978, all’apice del successo, arriva la svolta che nessuno si aspetta con l’ultimo concerto al Bussoladomani e l’addio alle scene live e alla tv. Mina non smette di lavorare, ma cambia il patto con il pubblico. Niente più apparizioni, niente interviste, niente promozione aggressiva, solo dischi, progetti pensati, duetti scelti con cura dalla sua “bolla” svizzera, a Lugano. In un mondo che ancora non conosceva i social, lei anticipa una domanda molto attuale: quanto costa davvero esporsi? E quanto è legittimo difendere la propria intimità, anche quando sei un’icona nazionale?
L'eredità e il silenzio di un'icona
Dietro il mito ci sono anche numeri impressionanti. Centinaia di brani incisi, milioni di copie vendute, riconoscimenti istituzionali e premi che la definiscono da tempo come una delle più grandi interpreti di sempre. Ma sono i dati meno misurabili a pesare di più, ovvero la sua influenza su chi è venuto dopo, il modo in cui ha reso “normale” per una donna essere padrona della propria carriera, del proprio corpo, del proprio destino artistico. Ancora oggi, giovani cantanti si misurano con il suo repertorio sapendo di affrontare un Everest vocale ed emotivo. Ogni 25 marzo, il compleanno di Mina non è solo una ricorrenza anagrafica, ma una domanda aperta sul nostro presente iper-esposto. Lei ha scelto il silenzio, ma quel silenzio non è mai stata una fuga. Piuttosto è stato un modo radicale di restare, proteggendo se stessa e affidando tutto il resto alle canzoni. E così, mentre le luci dei palchi le appartengono ormai solo per diritto acquisito, la sua assenza continua a riempire le nostre stanze, basta premere play perché quella voce torni a farci compagnia.