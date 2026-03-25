Gino Paoli è stato cremato. Le ceneri nel mare di Boccadasse

AGI - Gino Paoli è stato cremato nella tarda mattinata di oggi nel Tempio Laico al cimitero di Staglieno. La cerimonia si è svolta - come chiesto dai familiari - in forma privata. Le ceneri del cantautore, scomparso all'età di 91 anni, saranno disperse in mare, nello specchio acqueo di Boccadasse.
Gino Paoli e il borgo marinaro di Boccadasse
Si tratta di uno scorcio di Genova molto amato dai cantautori della cosiddetta "scuola genovese", tanto che su uno dei muri delle variopinte case affacciate sul borgo dei pescatori, c'è anche una targa che ricorda Luigi Tenco.
L'Aula della Camera ricorda Gino Paoli
Gino Paoli, è stato ricordato oggi anche in Aula alla Camera. Il cantautore ligure è stato deputato nella X legislatura, dal 1987 al 1992, eletto nelle liste del Pci ma poi iscrittosi al gruppo della Sinistra indipendente. I deputati ne ricordano soprattutto il valore artistico, la sua storia di cantautore e musicista.
L'omaggio a Gino Paoli del club Tenco
Club Tenco apprende con “profonda commozione la scomparsa di Gino Paoli, tra le voci più intense e significative della canzone d’autore italiana. Gino Paoli fu uno dei più importanti protagonisti di una generazione meravigliosa che fece iniziare tutto. Da Genova a Milano, alla casa discografica Ricordi si creò – tra gli anni Cinquanta e i Sessanta – il primo nucleo culturale che consapevolmente trattava la canzone come arte di livello raffinatissimo: nella sapienza dell’unione tra musica e parole, nella scrittura che unisce una poetica, uno stile e una visione del mondo personale attraverso questo linguaggio. La faceva diventare “d’autore”. Così il Club in una nota, diffusa ieri in tarda serata ricorda il cantautore scomparso all'età do 91 anni.
Il legame di Paoli con il Club Tenco “è stato profondo e continuo sin dalle origini: nel 1974, in occasione della prima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, ricevette il Premio Tenco alla Carriera. Nel 1984 la sua “Averti addosso” ottenne la Targa Tenco come Migliore Canzone, e nello stesso anno fu omaggiato per “25 anni di canzoni” con un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo”. Paoli ha inoltre partecipato più volte al Premio Tenco come ospite, nelle edizioni del 1978, 1980, 1985, 1986, 1990, 1993, 1996, 2001, 2002, 2006 e 2007, testimoniando nel tempo una vicinanza autentica e mai interrotta.
“Gli amici del Club Tenco - si legge ancora nella nota- lo ringraziano per l’enorme disponibilità con la quale rispondeva sempre, sin dai primissimi inviti da parte di Amilcare, con cui si instaurò un profondo legame. In questo momento di grande tristezza, ci uniamo al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato. Il suo esempio e le sue canzoni continueranno a vivere, accompagnandoci nel tempo”.
"Ci troveremo come le star...", il tributo di Vasco
"E poi ci troveremo come le star... la prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito, e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete… immenso Gino Viva Gino Paoli". Lo scrive su Facebook Vasco Rossi, citando tra l'altro la collaborazione del 1991 col cantautore ligure in 'Quattro amici al bar', che si chiudeva proprio con la voce del rocker tratta da Vita Spericolata.