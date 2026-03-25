Netflix: 18,4 mln di spettatori per il concerto K-pop BTS

AGI - Circa 18,4 milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito il concerto tenuto sabato dalle superstar del K-pop BTS in occasione del loro ritorno sulle scene. Lo ha annunciato Netflix. Il gigante americano dello streaming in un comunicato stampa ha spiegato che l'audience dell'evento organizzato sabato sera a Seul, in Corea del Sud, dimostra che "l'influenza del gruppo non ha fatto che rafforzarsi" durante la loro pausa di quasi quattro anni.
La diretta da Seul
La trasmissione in diretta da piazza Gwanghwamun, nel cuore della capitale sudcoreana, si è classificata nella Top 10 settimanale di Netflix in 80 paesi e ha conquistato il primo posto in 24 paesi, ha precisato. Il gruppo composto da sette membri è tornato sul palco per la prima volta dopo una pausa di quasi quattro anni dovuta al servizio militare obbligatorio.
L'evento ha attirato più di 100.000 fan nel centro di Seul, ha dichiarato Hybe, l'etichetta discografica del gruppo. Un numero inferiore alle 260.000 persone previste dalla polizia locale prima dell'evento. La sicurezza era massima per il concerto, con circa 15.000 poliziotti e agenti di sicurezza mobilitati, barriere lungo le strade e diversi siti chiusi.
L'ultimo album ha già venduto 4 milioni di copie
L'ultimo album del gruppo, "Arirang", uscito venerdì, secondo l'etichetta discografica, ha venduto quasi quattro milioni di copie già dal primo giorno.
Le superstar del K-pop partiranno ora per un tour mondiale che avrà inizio il 9 aprile a Goyang, nella periferia di Seul. Con almeno 82 date in 34 città, si esibiranno in Asia, Nord America, America Latina ed Europa, tra cui due serate a Parigi a luglio