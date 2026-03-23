Dove sono i milioni di Gina Lollobrigida? Una docu-serie HBO

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HBO Max svela il trailer ufficiale e la key art di 'Gina Lollobrigida. Diva contesa', la prima docu-serie originale italiana della piattaforma, che debutterà in esclusiva venerdì 3 aprile 2026, tre episodi disponibili integralmente in binge. La docu ricostruisce il vero 'caso Gina Lollobrigida', l'incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l'attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni.
Ripercorre la vita della grande diva del cinema internazionale - attrice, fotografa, scultrice, pittrice, simbolo di indipendenza - fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio (stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con fondi forse nascosti a Panama).
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I contendenti e il melodramma familiare
A contendersi l'eredità economica, artistica e morale sono: il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Mentre gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione. La serie unisce il ritratto della grande star al racconto dell'ultimo periodo della sua esistenza, in cui la sua fragilità l'ha posta al centro di un intenso melodramma familiare dai risvolti giudiziari, una vicenda legale non ancora definita nei tre gradi di giudizio.
Produzione e crediti
La docu-serie è prodotta da Indigo Stories (Produttore: Alessandro Lostia, Line Producer: Ettore Musco) con Loft Produzioni (Produttore: David Perluigi, Line Producer: Luca Motta). Gli autori sono Carlo Altinier e Matteo Billi, come collaboratori ai testi Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo e Morena Zapparoli. Le musiche sono di Giorgio Spada. Il montaggio di Michele Castelli e Daria Di Mauro. La fotografia è di Luigi Montebello. La regia di Graziano Conversano.