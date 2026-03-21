BTS e il ritorno da record, concerto evento a Seul

AGI - I BTS di nuovo sul palco e con un nuovo album. È un ritorno record quello della band di K-pop che ha esportato il fenomeno in tutto il mondo ed è diventata alfiere del soft power sudcoreano.
Il nuovo album dei BTS, "Arirang", ha venduto 3,98 milioni di copie nel primo giorno, almeno secondo quanto riferisce l'etichetta del gruppo, Big Hit Music, citando la classifica locale di vendite Hanteo Chart.
L'album è stato pubblicato ieri alla vigilia del grande concerto della band dopo una pausa di quasi quattro anni. Circa 260.000 fan sono nel centro di Seoul per uno spettacolo che sarà trasmesso in streaming a milioni di fan in tutto il mondo.
BTS, la boy band più famosa del pianeta
Considerati la boy band più famosa del pianeta, i BTS si erano presi una pausa nel 2022 per permettere ai sette membri del gruppo di svolgere il servizio militare, obbligatorio in Corea del Sud. Il concerto di ritorno del gruppo si terrà alle porte dello storico palazzo reale di Gyeongbokgung - costruito nel 1395 e considerato un simbolo della resilienza coreana - e la loro ARMY, come sono conosciuti i fan, ha iniziato ad affluire nel centro di Seoul sotto un cielo sereno fin dal mattino per uno show che non inizierà prima delle 20 locali (mezzogiorno in Italia).
BTS, un concerto evento in diretta su Netflix
Milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzeranno per guardare la diretta streaming su Netflix. A seguito di un contrattempo dell'ultimo minuto, l'agenzia del gruppo ha annunciato ieri che il frontman dei BTS, RM, si è infortunato alla caviglia durante le prove e che la sua "partecipazione ad alcuni elementi dello spettacolo, come la coreografia sul palco, sarà limitata".
Il tour mondiale dei BTS
Il tour mondiale che prenderà il via ad aprile segna un nuovo percorso per la band che ha presentato l'album del ritorno come un passo nella maturazione dell'identità coreana. "Arirang" prende il nome da una canzone popolare che parla di nostalgia e separazione, spesso definita l'inno nazionale non ufficiale della Corea del Sud.
Con collaborazioni con diversi artisti e produttori occidentali, le 14 tracce dell'album mescolano rap, ritmi incalzanti e sperimentazione. I fan hanno pre-salvato l'album cinque milioni di volte sulla piattaforma di streaming musicale Spotify prima della sua uscita, un record assoluto per un gruppo K-pop.
Lo spettacolo di oggi anticipa il tour di 82 date che dovrebbe dare un forte impulso all'economia nazionale e internazionale, superando potenzialmente 'Eras Tour' di Taylor Swift.
Seoul blindata per il maxi concerto dei BTS
Nel pomeriggio di sabato, l'area intorno al palazzo era presidiata da 6.700 agenti di polizia, insieme a 8.200 addetti alla sicurezza del comune di Seoul e dell'agenzia del gruppo HYBE. Gli ingressi agli edifici vicini chiusi e le strade principali transennate. Musei e stazioni della metropolitana della zona sono stati chiusi.
I controlli hanno causato lunghe code lungo le strade. I BTS, abbreviazione di Bulletproof Boy Scouts in coreano, si sono fatti promotori delle campagne dell'UNICEF, del movimento Black Lives Matter e degli sforzi per combattere il razzismo anti-asiatico. I membri hanno anche parlato apertamente delle pressioni dell'industria musicale.