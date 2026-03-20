La Sony sceglie Mattia Villardita per il lancio del nuovo film su Spiderman

AGI - La Sony ha scelto il ligure Mattia Villardita per il lancio del nuovo film 'Spiderman - Brand new day', che uscirà nei cinema italiani il prossimo 29 luglio. Villardita, conosciuto come lo Spiderman savonese, aveva già ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno costante nei reparti pediatrici, a fianco dei piccoli pazienti: ora entra a far parte della storia ufficiale del supereroe Marvel, ricevendo persino il plauso di Tom Holland, l'attore che interpreta sul grande schermo l'uomo ragno.
Con un video diffuso sui social, la star hollywoodiana si è infatti voluta congratulare personalmente con Villardita. "Ti ringrazio - dice l'attore nel video - per diffondere così tanta gioia nei panni di Spiderman". Per il giovane ligure, "un sogno che si realizza".
Il messaggio di Mattia Villardita a se stesso bambino
In una lettera a se stesso bambino, il 32enne ligure scrive: "Tu non hai solo realizzato un sogno: lo hai superato e trasformato in qualcosa che fa bene agli altri e, diciamolo, in fondo anche a te".
"Continua a crederci, piccolo, continua a sognare - prosegue il messaggio - perché un giorno capirai che tutto ciò che stai vivendo adesso ti stava solo preparando a diventare un faro di luce e speranza per le tante persone che là fuori ti vogliono un bene infinito. Con amore, Mattia, quello grande, che ancora non sa cosa vuole fare da grande, ma sa che non vuole smettere di sognare e di restare un po' bambino".