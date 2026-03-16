Il '16 marzo' di Achille Lauro con i pazienti di Crans-Montana

AGI - Achille Lauro ha dato un nuovo senso a uno dei suoi brani più famosi e popolari: '16 marzo'. La canzone, uscita il 3 aprile 2020, è una lettera scritta a una ragazza proprio in quella data ("il mese dei nuovi amori, quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me”, ha raccontato).
Adesso l'artista romano ha trasformato '16 marzo', testo che simboleggia rinascita e cambiamento, in un gesto concreto di vicinanza ai sopravvissuti del rogo di Capodanno a Crans-Montana: l'artista, che stasera è in concerto all’Unipol Forum di Assago, data inaugurale del tour nei palazzetti, ieri è andato a fare visita ai pazienti ancora ricoverati a Niguarda di Milano.
L'incontro con i pazienti del Niguarda
L’incontro è avvenuto poche ore prima del suo concerto serale e risponde direttamente al desiderio espresso dai pazienti dopo l’omaggio dedicato loro da Lauro durante Sanremo 2026: l'artista ha eseguito '16 marzo' in duetto con Laura Pausini e poi, cambiando la scaletta, ha dedicato alle vittime di Crans-Montana il brano 'Perdutamente', canzone che è risuonata anche ai funerali di Achille Barosi, il ragazzo milanese morto nel rogo de Le Constellation.
Il commento dell'assessore Guido BertolasoL’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, presente all’appuntamento, ha diffuso sui social una foto dell’artista insieme ai degenti e allo staff sanitario, definendolo un “ragazzo speciale” che ha portato “un momento di gioia” nel cuore di chi sta ancora lottando per riprendersi dalla tragedia. "Un grazie particolare anche a Carlo Conti che ci aiutato ad organizzare l'incontro. Grazie davvero", ha aggiunto Bertolaso.
Il legame con le vittime e il concerto al Forum
La visita di ieri rientra in un legame nato a fine febbraio, quando 'Perdutamente' è diventata in poche ore l’inno informale delle famiglie colpite dal rogo che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti, e che ha visto decine di milanesi e italiani tra le vittime del disco pub Le Constellation. Stasera, durante il concerto al Forum, Lauro tornerà a eseguire il brano come promesso, chiudendo così un cerchio che dal Festival di Sanremo arriva fino al palco milanese, passando per i reparti del Niguarda.