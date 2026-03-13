Chitarra di David Gilmour venduta al prezzo record di 14,5 mln

AGI - Una iconica chitarra Fender Stratocaster nera utilizzata da David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, nella realizzazione di sei album della band, è stata venduta all'asta da Christie's a New York per la cifra record di 14,55 milioni di dollari. La chitarra, soprannominata 'The Black Strat', è diventata così la più costosa mai venduta all'asta, superando di gran lunga il precedente record di 6 milioni di dollari stabilito nel 2020 per la Martin D-18E del 1959 suonata da Kurt Cobain durante lo storico concerto 'MTV Unplugged' del 1993.
Storia del rock
La 'Black Strat' è stata utilizzata da David Gilmour in buona parte degli album della band che ha definito i canoni del rock psichedelico tra il 1967 e il 1983, inclusi gli iconici 'Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals" e 'The Wall'. L'asta riguardava la collezione di strumenti rock appartenuti all'imprenditore Jim Irsay, ex proprietario della squadra di football americano degli Indianapolis Colts, scomparso nel 2025. Tra le chitarre appartenute alla collezione di Irsay spicca anche una Doug Irwin suonata da Jerry Garcia durante il suo ultimo concerto con i Grateful Dead.
La Strato nera suonata da Gilmour era stata già venduta precedentemente per 3.975.000 dollari in un'altra asta nel 2019, faceva parte del lotto di 127 oggetti provenienti dalla collezione personale di Gilmour per raccogliere fondi per ClientEarth, un gruppo di avvocati impegnati contro il cambiamento climatico.