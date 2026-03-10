Fiorello irrompe all'evento per i 50 anni del TG2 (VIDEO)

AGI - Breve incursione di Fiorello alla conferenza stampa organizzata in via Asiago per presentare le iniziative dedicate ai 50 anni del Tg2. Con lui c’era anche il suo compagno di viaggio a La Pennicanza su Radio2, Fabrizio Biggio. Lo showman ha colto l’occasione per ricordare che proprio questa sera Biggio debutterà su Rai1 nella fiction 'Le libere donne': “una fiction importantissima in cui farà la parte di un medico serio. Il nuovo Argentero quindi è lui”.
Nel suo intervento, Fiorello ha rivolto anche un augurio al telegiornale della seconda rete, ricordando il legame con alcune esperienze televisive passate: “Tanti auguri al Tg2 - ha detto Fiorello -. Abbiamo fatto tante cose insieme. Su Viva Rai2 la mattina c'era una connessione pazzesca. Mi ricordo l'avvento del Tg2, era incredibile pensare che ci fosse un altro tg con quel triangolino bianco che per noi era il top della tecnologia. Mi ricordo di mio padre per cui era importante poter cambiare canale e trovare il Tg2”.
Non è mancato, infine, un momento di ironia rivolto al direttore della testata Antonio Preziosi. “Sapete cosa abbiamo in comune? Abbiamo in comune le mogli... I nomi delle mogli, che avete pensato... le nostre Susanne le chiama lui”.