Britney Spears arrestata per guida in stato di ebrezza

AGI - Nuovi guai legali per Britney Spears. La "Principessa del Pop" è stata arrestata in California con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo i documenti ufficiali dell'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, visionati dalle testate internazionali, il fermo è avvenuto alle 21:28 di mercoledì 4 marzo. A lanciare la notizia, la testata TMZ, confermata poi dai registri carcerari che indicano come la Spears sia stata formalmente registrata alle 3:02 del mattino successivo.
Non è finita
Sebbene la cantante di "Hold It Against Me" sia stata rilasciata poche ore dopo, la vicenda non si chiude qui. È già stata fissata una data per l'udienza preliminare: Britney dovrà comparire davanti alla Corte Superiore della contea di Ventura il prossimo 4 maggio. Al momento, il team legale dell'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all'accaduto. Britney Spears, oggi 44enne, vive sotto l'occhio costante delle telecamere da oltre trent'anni. Dagli esordi nel Mickey Mouse Club insieme a Justin Timberlake e Ryan Gosling, fino all'esplosione planetaria nel 1998 con ...Baby One More Time, ha riscritto le regole del pop moderno. Con una serie di album iconici come Oops!... I Did It Again, In The Zone e Blackout, è diventata una delle artiste con il maggior numero di dischi venduti nella storia della musica.
Turbolenze
Tuttavia, gli ultimi anni sono stati segnati da profonde turbolenze personali. Dopo la fine della conservatorship (la tutela legale paterna durata 13 anni) nel 2021, la cantante ha espresso più volte il desiderio di allontanarsi dall'industria discografica, limitandosi a collaborazioni di prestigio come "Hold Me Closer" con Elton John. L'arresto arriva in un momento delicato della sua vita privata. Nel 2024 è stato ufficializzato il divorzio da Sam Asghari, il suo terzo marito, dopo una separazione che la stessa Spears aveva definito "scioccante" sui propri canali social.
Nonostante l'addio (forse definitivo) alla musica, Britney sembra aver trovato una nuova voce nella scrittura. Dopo il successo mondiale del memoir The Woman in Me nel 2023, la popstar ha recentemente lasciato intendere di essere al lavoro su nuovi libri previsti per la seconda metà del 2025. "È bello dedicarsi alla scrittura e comprendere il potere dell’immaginazione", aveva dichiarato in un post su Instagram, sottolineando l'importanza di seguire le proprie ambizioni. Resta ora da capire come questo nuovo intoppo giudiziario influenzerà i suoi piani per il futuro e la ritrovata libertà tanto faticosamente ottenuta.