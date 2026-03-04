I AM di We Do It Together illumina New York per l' 8marzo

AGI - La campagna globale I AM di We Do It Together illumina New York in occasione della Giornata internazionale della donna.
Helen Mirren, Sharon Stone, Marisa Tomei, Diane Warren e le italiane Paola Cortellesi, Bianca Balti, Federica Pellegrini, Giorgia e l’ideatrice del progetto Chiara Tilesi tra le quaranta donne presenti con la loro immagine ed i loro messaggi sull’iconico grattacielo della Nasdaq a Times Square.
Il progetto We Do It Together
We Do It Together, la società di produzione cinematografica no-profit dedicata alla promozione dell'emancipazione femminile attraverso il cinema e i media, presenta in anteprima per la Giornata internazionale della donna 2026 la sua campagna globale I AM, un progetto ideato dalla fondatrice e presidente della casa di produzione, Chiara Tilesi, produttrice, regista e social impact nata a Firenze che si divide tra l’Italia e Los Angeles.
L'installazione a Times Square
La Torre Nasdaq a Times Square - uno degli spazi pubblici più iconici al mondo – viene allestita, nella notte dell’8 marzo 2026, una monumentale e suggestiva installazione visiva con lo scopo di lanciare una potente dichiarazione globale sull'identità, la rappresentazione e l'influenza culturale delle donne.
Le protagoniste della campagna I AM 2026
La campagna I AM del 2026 presenta uno straordinario gruppo di artiste e promotrici del cambiamento, tra cui le attrici premio Oscar Helen Mirren e Marisa Tomei, l'acclamate Sharon e Leonor Varela, la cantautrice vincitrice di un Grammy Diane Warren, la regista Catherine Hardwicke e l'attivista e testimonial della CNN Kim Carter. Rappresentano l’Italia in questa operazione, l’attrice e regista Paola Cortellesi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la top model Bianca Balti, la cantante Giorgia e la stessa ideatrice del progetto.
L'obiettivo della campagna I AM
La campagna I AM creata da Tilesi nel 2023 ha all’attivo numerose presenze in tutto il mondo, ha l’intento di ridefinire il modo in cui le donne vengono ancora rappresentate attraverso i media, spostando la narrazione da oggetto a soggetto.
Contro la violenza e la disuguaglianza
In un momento storico in cui le statistiche globali ci ricordano che una donna su tre nel mondo subisce violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita – come sottolinea l’ideatrice – l’iniziativa si afferma come un’opportunità concreta e necessaria per mettere in discussione i modelli culturali radicati che perpetuano oggettificazione e disuguaglianza di genere, creando una nuova narrativa e un modello culturale in cui le donne possano sentirsi rappresentate in modo pieno e autentico.
Le parole di Chiara Tilesi
"In questo momento storico è fondamentale essere unite, soprattutto accanto a un gruppo così straordinario di donne che incarnano la missione globale della campagna" – rivela Chiara Tilesi - "Attraverso la loro presenza e le loro parole, contribuiscono a rimodellare il modo in cui le donne vengono rappresentate nei media e nella cultura. Questa campagna fa parte del nostro impegno costante per promuovere la voce delle donne sullo schermo e oltre, contribuendo ad un più ampio cambiamento nella coscienza collettiva".
I ritratti I AM: empowerment femminile
La campagna I AM presenta una serie di ritratti fotografici di grande impatto: 40 donne leader del cinema, della musica, della moda, della cultura, dei media, delle attività sportive e dell'advocacy. Ogni ritratto è abbinato alla scritta I AM, seguita da una parola scelta personalmente da ogni partecipante: una dichiarazione d'identità che trasforma l'espressione individuale in un atto collettivo di empowerment femminile. Così uniti ed in successione, i ritratti formano un'affermazione unitaria della femminilità contemporanea: consapevole, autonoma e plurale.
Le edizioni precedenti della campagna
Le precedenti edizioni della campagna I AM hanno trasformato le principali città in mostre a cielo aperto, con proiezioni su monumenti storici di Torino e Roma, tra cui Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e la Mole Antonelliana.
Il ritorno a New York
La presentazione del 2026 segna il ritorno della campagna a New York e la sua installazione più significativa nel panorama internazionale. In collaborazione con Nasdaq, i ritratti che illuminano la Nasdaq Tower a Times Square, rivendicando riportano simbolicamente le donne al centro dello spazio pubblico e ne celebrano la presenza attraverso immagini e parole.
Chiara Tilesi e il Los Angeles Italia Film Fest
Dopo l’evento dell’8 marzo, Chiara Tilesi si sposta dalla Grande Mela a Los Angeles per presenziare alla 21ª edizione del Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest. L’11 marzo, infatti, presso il Chinese Theatre di Hollywood, si tiene la première di Fasting and the Longevity Revolution, il documentario prodotto da Tilesi a cui partecipano altri due candidati all’Oscar: Edward Norton come narratore, Barry Brown come regista. Ispirato alle ricerche rivoluzionarie e ai libri bestseller dello scienziato della longevità Valter Longo, esperto di fama mondiale in nutrizione, longevità e invecchiamento, il documentario presenta un'avvincente esplorazione della scienza del digiuno e del suo impatto sulla salute e sull'invecchiamento.
We Do It Together: missione e produzioni
We Do It Together è un'organizzazione no-profit creata per produrre film, documentari, programmi televisivi e nuovi media dedicati a una narrazione più autentica delle donne e favorendo l’evoluzione del paradigma culturale contemporaneo. Alla base di WDIT vi è la convinzione che uomini e donne, uniti, possano contribuire a trasformare la narrazione della donna da oggetto a soggetto, favorendo la costruzione di una nuova cultura in cui le donne possano pienamente realizzarsi. L'organizzazione riunisce artisti, registi e leader culturali di fama internazionale per creare media che rimodellano la rappresentazione e guidano il cambiamento culturale globale. Tra le sue produzioni più importanti c'è il film candidato all'Oscar Tell It Like a Woman, che ha visto la partecipazione di un cast straordinario, tra cui Jennifer Hudson, Eva Longoria, Cara Delevingne, Marcia Gay Harden e altre voci di spicco da tutto il mondo. Attraverso le sue produzioni e iniziative globali, We Do It Together continua a sfidare narrazioni obsolete e a promuovere una nuova visione delle donne come protagoniste delle proprie storie.