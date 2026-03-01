Bagno di folla a Sanremo per Sal Da Vinci dopo il trionfo

Bagno di folla per Sal Da Vinci dopo il trionfo
Il vincitore del Festival esce dalla 'porta carraia' di Sanremo e viene 'travolto' dall'affetto dei suoi fan
AGI - Bagno di folla notturno come da tradizione per il vincitore di Sanremo. Sal Da Vinci esce dalla mitica "porta carraia" dove per tutta la settimana i fan hanno provato a rubare selfie e saluti ai 30 cantanti in gara. Rispetto ad Olly che lo scorso anno si era esibito in mezzo alla strada dalla porta del van con la sua Balorda Nostalgia, il cantante napoletano appare con gli occhi lucidi mentre saluta e manda baci alla folla che lo acclama. Nessuna esibizione dunque, ma un mare di affetto per un artista che dopo 50 anni di carriera corona il sogno della vita.