Sanremo: ascolti in calo ma record di pubblicità, la Rai festeggia

AGI - "È stato un percorso molto divertente, molto entusiasmante, vissuto con grande serenità, e sono felice anche dei risultati: vado via con la medaglia d'oro e quella di bronzo. Sono molto contento". Lo dice Carlo Conti in conferenza stampa all'Ariston dopo il suo quinto e ultimo Festival. Sarà Stefano De Martino il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. Il passaggio di testimone è avvenuto in diretta all'Ariston nel corso della serata finale.
"Quando due mesi fa ho detto il mio no definitivo all'azienda a rifare Sanremo, e l'azienda ha fatto la sua scelta, ho chiesto fortemente di fare il passaggio di consegne in video: un segno di forte coesione aziendale, di rispetto. Mi piaceva l'idea di essermi trovato in mezzo a un festival che guardava al passato, dedicato a Baudo, e il testimone verso il futuro con Stefano, ho chiesto di essere proprio io in onda a fare il passaggio di testimone", le parole di Conti.
Il conduttore toscano poi ringrazia giornalisti, cantanti in gara, case discografiche, major e indipendenti. "La cosa importante è stata il rispetto, fondamentale tra noi, chi scrive e i telespettatori", rileva. Per poi congedarsi con un grazie alla città di Sanremo. Ma "il ringraziamento più importante, a Bruno, il pescatore che in questi giorni mi ha portato a pescare al largo di Sanremo", conclude.
Raccolta pubblicitaria da record per Sanremo 2026
Se gli ascolti non hanno confermato i numeri dello scorso anno, in Rai c'è comunque grande soddisfazione per la raccolta pubblicitaria da record che si attesta sui 72 milioni. Una cifra, per questa edizione del 2026 che, come ha spiegato l'Ad di Rai Pubblicità Luca Poggi in conferenza stampa a Sanremo, registra una "crescita del 10% rispetto all'anno scorso".
Il progetto di Stefano De Martino per il futuro di Sanremo
Ora si pensa all'anno prossimo, col cambio di direttore artistico e conduttore che potrebbe lasciare un po' freddi gli investitori e le case discografiche. "Il progetto di De Martino? Non vedo problematiche rispetto alla progettualità che vorremmo mettere in atto, soprattutto con le case discografiche", ha tagliato corto Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, rispondendo in conferenza stampa a una domanda su quanto tempo impiegheranno le case discografiche a 'divorare' Stefano De Martino che sarà il prossimo conduttore di Sanremo. "Il progetto è portato avanti da tutta la Rai, e trarrà beneficio da tutto quello che è stato lasciato sino ad oggi. Non vedo problematiche rispetto alle case discografiche - ha detto ancora Di Liberatore - o punti difficili rispetto al progetto che vorremmo mettere in atto con De Martino. Che sicuramente potrebbe essere una punta di diamante in termini di cambiamento, di valorizzazione di qualcosa di nuovo e di fresco".
L'abbraccio simbolico tra Carlo Conti e Giampaolo Rossi
Al termine della conferenza stampa dei vincitori, Carlo Conti ha lasciato il roof del Teatro Ariston e prima di infilarsi nell'ascensore che lo avrebbe riportato nella sua Firenze si è fermato per un saluto che è diventato subito un piccolo momento simbolico: un abbraccio lungo e caloroso con l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. "Siamo unici", ha scherzato Conti riferendosi proprio a quell'abbraccio sotto gli sguardi di fotografi e addetti ai lavori. Poi, con la stessa leggerezza ha scherzato sul sentirsi un monumento dell'azienda: "Mi metteranno al posto del cavallo".