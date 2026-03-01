Controsanremo: ornitorinchi abbandonati e dottoresse schiacciabrufoli

AGI - Nella serata della finale, sui film si spara l'artiglieria pesante. "The Wolf of Wall Street", ultimo vero capolavoro di Scorsese, su Rai 3. "Benvenuti al Sud" su Canale 5 qualche numero lo avrà fatto. Italia 1 propone perfida il film di Sonic, potenziale fonte di drammi familiari qualora i bambini lo intercettino con lo zapping. Su Rai Movie c'è "Il giorno più lungo". Su Rete 4 addirittura "I dieci comandamenti". Ma, come sempre, prevale a mani basse Cine34 con "Dove vai tutta nuda?", un cast stellare composto da Tomas Milian, Maria Grazia Buccella e Gastone Moschin.
Si rimane più del previsto su Rai 5 con "Sei personaggi in cerca d'autore" interpretato da Eros Pagni perché i tempi teatrali ti staccano da quelli televisivi e non ti lasciano andare per un po'. Si sussulta con il brusco salto nei reality splatter di Real Time, che ci presenta la Dottoressa Schiacciabrufoli, che questa volta si occupa delle cicatrici serpentiformi sull'orecchio di tale Robert. Io se avessi delle cicatrici serpentiformi non le rimuoverei mai, potrebbero essere un segnale esoterico.
Dragon Ball Super non fa parte del Canone, quindi lo si scarta. Inevitabile girare sui documentari sugli animali. Su K2 Robert cerca di salvare un ornitorinco abbandonato. Non credo sia lo stesso Robert sottoposto alle cure della Dottoressa Schiacciabrufoli. Frisbee vince tutto con il format definitivo: "Il mio gatto è in cima all'albero". Questa volta Shaun si reca a La Conner per salvare Play-Play, il cui proprietario assiste ansioso 20 metri più giù. Mi arrendo.