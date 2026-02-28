Sanremo, 10,7 milioni di spettatori hanno visto la serata cover

AGI - Sono stati 10 milioni e 789mila i telespettatori, con il 65,6% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la serata cover del Festival di Sanremo. L'anno scorso la quarta serata aveva ottenuto sempre in media, 13 milioni e 575mila spettatori pari al 70,8% di share.
La prima parte della serata cover del Festival di Sanremo (21.43-23.37) è stata seguita da 14 milioni e 39mila spettatori con il 64,4% di share. La seconda parte (23.42-1.41) ha ottenuto 7 milioni e 519mila ascoltatori con il 67,9% di share.
Con il 65,6% di share la serata cover di Sanremo 2026 ottiene il quarto miglior risultato dal 1995 quando il festival fu presentato da Pippo Baudo e, nella quarta serata, registrò uno share del 65,8%.
I dati di ascolto delle serate precedenti
La prima serata, in termini di total audience è stata seguita in media da 9 milioni e 600mila spettatori con il 58% di share. Numeri più bassi rispetto all'edizione monstre del 2025 diretta dallo stesso Carlo Conti: 12 milioni e 630mila ascoltatori pari al 65,3% di share.
Nella seconda serata sono stati 9 milioni e 53mila i telespettatori, con il 59,5% di share. Anche qui un dato in discesa visto che la seconda serata dello scorso anno aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 11 milioni e 800mila spettatori pari al 64,6% di share.
La terza serata ha registrato 9 milioni e 543mila i telespettatori, con il 60,6% di share. L'anno scorso la terza serata aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 10 milioni e 700mila spettatori con il 59,8% di share.