Al via il gran finale di Sanremo, 30 artisti in gara

AGI - Si parte con il gran finale del Festival di Sanremo che decreterà il vincitore della 76esima edizione. Sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e la co conduttrice Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. Nino Frassica veste i panni del direttore artistico del 'Festivallo', come lo scorso anno. Il super ospite è Andrea Bocelli. La presenza del grande tenore chiude idealmente l'omaggio a Baudo: fu 'Superpippo' a credere per primo in quel giovane talento toscano poi protagonista di una straordinaria carriera.
Dopo la festa delle Tornano quindi in gara i 30 cantanti che saranno votati dal pubblico con il televoto (34%), dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%) e dalla giuria delle radio (33%). A rompere il ghiaccio Francesco Renga, a chiudere le carrellata delle 30 esibizioni sarà Eddie Brock. Oltre cinque ore di show per conoscere la nuova regina o il nuovo re del festivalone.
La diretta
Va in scena il' Festivallo' di Nino Frassica
"Con il codice 3, Lucio Corsi". La comicità surreale di Nino Frassica nei panni di direttore artistico del 'Festivallo' torna a strappare risate all'Ariston. Per il comico è un ritorno dopo l'edizione del 2025 condotta sempre da Carlo Conti.
Appello globale per proteggere i bambini dalle guerre
"Viviamo una contraddizione, da una parte festeggiamo la musica italiana ma non possiamo ignorare quello che succede nel mondo". Carlo Conti, vicino a Laura Pausini e a Giorgia Cardinaletti, rivolge da Sanremo "un appello" per "proteggere a livello globale i bambini in particolare nelle zone di guerra", perché "ogni guerra colpisce soprattutto i bambini".
"Io, Laura e Giorgia vogliamo fare una riflessione alla luce di quello che sta accadendo", dice Carlo Conti vicino a Pausini e Cardinaletti. La giornalista Rai osserva quindi che "è una storia complessa che si porta dentro una grande contraddizione: da una parte vorremmo il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall'altra si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l'esito. Il ruolo del servizio pubblico è cercare di capire cosa accadrà, lo stiamo facendo e continueremo a farlo grazie al lavoro di inviati e corrispondenti impegnati nelle realtà di guerra anche a rischio della vita", conclude il volto di punta del Tg1.
Gli artisti in gara in ordine di apparizione
- Francesco Renga con il "Il meglio di me"
- Chiello con "Ti penso sempre"
- Raf con "Ora e per sempre"
- Bambole di Pezza con "Resta con me"
- Leo Gassmann con "Naturale"
- Malika Ayane con "Animali notturni"
- Tommaso Paradiso con "I romantici"
- J-Ax con "Italia starter pack"
- Lda & Aka 7Even con "Poesie clandestine"
- Serena Brancale con "Qui con me"
- Patty Pravo con "Opera"
- Sal Da Vinci con "Per sempre si'"
- Elettra Lamborghini con "Voila'"
- Ermal Meta con "Stella stellina"
- Ditonellapiaga con "Che fastidio!"
- Nayt con "Prima che"
- Arisa con "Magica favola"
- Sayf con "Tu mi piaci tanto"
- Levante con "Sei tu"
- Fedez E Masini con "Male necessario"
- Samurai Jay con "Ossessione"
- Michele Bravi con "Prima o poi"
- Fulminacci con "Stupida fortuna"
- Luche' con "Labirinto"
- Tredici Pietro con "Uomo che cade"
- Mara Sattei con "Le cose che non sai di me"
- Dargen D'amico con "AI AI"
- Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare"
- Maria Antonietta & Colombre con "La felicita' e basta"
- Eddie Brock con "Avvoltoi".
In piazza Colombo ci saranno i Pooh che festeggiano 60 anni di successi.