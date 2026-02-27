Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston

AGI - La luce illumina il pianoforte nero. Alicia Keys suona in piedi e incanta l'Ariston insieme a Eros Ramazzotti. È lui la star della terza serata del Festival di Sanremo. Spinto dalla voce di Pippo Baudo entra in scena con "Adesso tu", il successo con cui 40 anni fa vinse Sanremo. Poi illumina l'Ariston con "L'Aurora" duettando con la musicista americana che per la prima volta canta in italiano "per onorare" i nonni siciliani. "Bis, bis" si grida dalla galleria. Alicia Keys chiude sola con voce e piano intonando la hit "Empire state of mind".
Si parte con la finalissima che decreta Nicolò Filippucci vincitore delle Nuove proposte e si chiude con la top five 'randomica' dei 15 big decretata dal televoto e dalla giuria delle radio: Arisa, Sayf, Luché, Serena Brancale, Sal Da Vinci. Aumenta (rispetto a ieri) l'energia del pubblico. E il ritmo si fa più serrato. Spezzando, almeno in parte, la ragnatela sottotono della serata precedente. È ravvivato anche dai due co conduttori. L'imitatore Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann ("mettere Max Pezzali sulla nave e non farlo attraccare è veramente troppo" ) e da Irina Shayk. Il brillantino tra i denti, il nero e le trasparenze, l'abito senza reggiseno, la schiena scoperta: quello della top model russa non è un look che passa inosservato. "Da russa sono fiera di essere qui. Ma non voglio parlare di politica. Siamo qui per celebrare la musica" risponde (nel pomeriggio) sulla guerra in Ucraina.
La prima ovazione dell'Ariston è per il premio alla carriera ricevuto da Mogol a pochi mesi dal 90esimo compleanno. "La storia della musica italiana", lo celebra Carlo Conti. Tutti in piedi. "Un'accoglienza così mi ha commosso", tradisce un po' di emozione il grande paroliere ricordando di aver depositato 1776 canzoni alla Siae e venduto 523 milioni di dischi nel mondo. Non ci credo nemmeno io", ironizza. Un'altra scossa arriva dal brano anti militarista "Heal the World" di Michael Jackson cantato da Laura Pausini insieme il Piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. E dalla forte testimonianza di Paolo Sarullo, il giovane di Albenga rimasto tetraplegico dopo l'aggressione subita mentre era in monopattino, da quattro adolescenti. "Stop alla violenza sui giovani" dice parlando con Conti in video collegamento.
Sul finire dello show il blitz 'rosso fuoco' di Belen Rodriguez durante l'esibizione di Samurai Jay con "Ossessione". La voce registrata della show girl era prevista nella canzone. Ma e' arrivata inaspettata la sua presenza fisica sul palco. Solo pochi istanti sotto i riflettori e Belen (che ha cantato in playback) si e' presa la scena.