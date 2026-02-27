Bianca Balti a Sanremo: la rielaborazione del 'lutto' dopo il tumore

AGI - Stasera al festival di Sanremo torna sul palco Bianca Balti. Neanche un foulard a coprirle la testa rasata dopo la scoperta del tumore. E la 'scossa' della cicatrice sul ventre dovuta agli interventi subiti. Dodici mesi fa la top model sul palco dell'Ariston testimoniava il coraggio di lottare contro la malattia.
La top model, 41enne, a Sanremo ci torna dopo un anno, "il più duro della mia vita", confida a poche ore dall'inizio della serata cover perché "ho dovuto rielaborare il lutto" quello di una "spensieratezza con non tornerà mai più". Dopo la malattia ha affrontato il percorso di recupero.
"Ora sono felice" e mi sento la responsabilità di rappresentare "tutte le persone che come me hanno avuto o stanno lottando contro un tumore", spiega la top model in conferenza stampa all'Ariston.
Il lutto dopo la chemioterapia
I capelli sono cresciuti. Il vestito è azzurro. Il sorriso abbaglia e la sua energia è forte. "Stasera cercherò di portare la mia voglia di vivere godendomi questa esperienza fantastica", spiega. Colpisce il racconto dell'ultimo anno. "È stato il più duro della mia vita dopo la fine della chemioterapia proprio perché ho dovuto rielaborare il lutto". Il lutto "di quella donna che ero - dice - e che non ci sarà mai più. Quella donna spensierata che non doveva preoccuparsi di una recidiva, quella donna che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due". Per la top model lodigiana "è importante parlare di questo" perché "quando vedono che ricrescono i capelli tutti pensano 'adesso stai bene', invece inizia il periodo più difficile. Adesso ne sto uscendo ma dopo un anno". È un lutto che si deve rielaborare "quello di una vita e di una spensieratezza che non tornerà mai più".
Il ritorno a Sanremo
Stasera l'approdo per la terza volta (due con Conti e una nel 2013 con Fazio) sul palco del Festival. Per la super modella, Sanremo "è uno spaccato di Italia, c'è un po' tutto, e una varietà musicale talmente ampia che può accontentare tutti". Ora "sono più tranquilla nel parlare della malattia". Dodici mesi fa "è stato un regalo enorme. Quest'anno sono ancora più felice".
Irina Shayk mi è stata vicina durante la malattia
Irina Shayk? "La conosco e mi è stata molto vicina durante la malattia. Forse non traspare per la sua immagine sexy ma è simpaticissima. Se ieri sera ha fatto sognare noi donne, figuriamoci gli uomini". Così Bianca Balti ha commentato la co-conduzione di ieri sera all'Ariston della top model russa.