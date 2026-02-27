Il programma della serata delle cover, omaggi a Vanoni e Bowie  

AGI - Annuncia sorprese e duetti "probabili e improbabili" che faranno "divertire ed emozionare". Carlo Conti si prepara a fare festa nella serata delle cover, appuntamento cult del Festival. I 30 big in gara si esibiscono questa sera insieme ai loro ospiti con un brano pescato dal grande repertorio italiano o internazionale. Ci saranno, tra i successi proposti, omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie nel decennale della scomparsa. Tanti i personaggi attesi. Tra gli altri TonyPitony (con Ditonellapiaga), Belen (con Samurai Jay), Francesca Fagnani (con Fulminacci). Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà, come co-conduttrice, Bianca Balti che torna a Sanremo dopo l'edizione 2025 per raccontare il suo ultimo anno. La modella lodigiana combatte contro un tumore ovarico, diagnosticato nel settembre 2024. Una battaglia condivisa giorno dopo giorno anche sui social. Vincenzo Schettini parlerà di disagio e dipendenze giovanili.
Grande spazio alla musica. Questo l'elenco dei duetti e delle cover (in ordine alfabetico e non di apparizione): Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma - "Quello che le donne non dicono"; Bambole di Pezza con Cristina D'Avena - "Occhi di gatto"; Chiello con il pianista Saverio Cigarini - "Mi sono innamorato di te"; Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - "Su di noi"; Ditonellapiaga con TonyPitony - "The lady is a tramp"; Eddie Brock con Fabrizio Moro - "Portami via"; Elettra Lamborghini con le Las Ketchup - "Asereje'"; Enrico Nigiotti con Alfa - "En e Xanax"; Ermal Meta con Dardust - "Golden hour"; Fedez & Masini con Stjepan Hauser - "Meravigliosa creatura"; Francesco Renga con Giusy Ferreri - "Ragazzo solo, ragazza sola"; Fulminacci con Francesca Fagnani - "Parole parole"; J-Ax con Ligera County Fam. - "E la vita, la vita"; LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo - "Andamento lento"; Leo Gassmann con Aiello - "Era già tutto previsto"; Levante con Gaia - "I maschi"; Luchè con Gianluca Grignani - "Falco a metà"; Malika Ayane con Claudio Santamaria - "Mi sei scoppiato dentro il cuore"; Mara Sattei con Mecna - "L'ultimo bacio"; Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - "Il mondo"; Michele Bravi con Fiorella Mannoia - "Domani è un altro giorno; Nayt con Joan Thiele - "La canzone dell'amore perduto"; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - "Ti lascio una canzone"; Raf con i The Kolors - "The riddle"; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - "Cinque giorni"; Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - "Baila morena"; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - "Hit the road Jack"; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - "Besame mucho"; Tommaso Paradiso con gli Stadio - "L'ultima luna"; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - "Vita".
In scaletta cover spunta Mister X
Dalla scaletta ufficiale della serata cover, ai blocchi di partenza, spunta Mister X. E in sala stampa parte il toto-nomi. Si parla di Leonardo Pieraccioni o Giorgio Panariello. E circola pure il nome di Fiorello. Congetture. E nessuna conferma. Le indiscrezioni convergono sul profilo di un comico. Ma l'unica certezza è l'abbandono anticipato di Carlo Conti dalla conferenza stampa di questa mattina per mettere a punto gli ultimi dettagli della serata in vista di alcune sorprese. Il giallo sarà svelato alle 21.08 quando Mister X entrerà in scena per presentare il terzo duetto della serata tra Mara Sattei e Mecna con "L'Ultimo bacio" per poi introdurre via, via campioni e ospiti in gara con le altre cover.
Le performance sono votate dal pubblico con il televoto (34%), dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%) e dalla giuria delle radio (33%). L'artista più votato sarà il vincitore della serata cover: un risultato che non influisce sulla classifica finale del festival. Sul palco di piazza Colombo si esibisce Francesco Gabbani.