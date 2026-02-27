Sanremo, Elettra Lamborghini: 'Stop ai festini bilaterali, stasera dormo a Montecarlo'

AGI - "Stasera vi frego...Sto andando a dormire a Montecarlo. Tie'". Con un post su X Elettra Lamborghini prova a chiudere, almeno per una notte, la battaglia contro 'i disturbatori' che l'ha tormentata fin dall'inizio del Festival. La cantante, tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione di Sanremo con la sua "Voila'", ha raccontato più volte di non riuscire a prendere sonno a causa dei festeggiamenti che animano le notti sanremesi, un malumore diventato quasi un filo rosso della sua permanenza sulla riviera ligure.
Il tema era già finito sotto i riflettori del Teatro Ariston, quando Lamborghini aveva scherzato in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini, lamentando con ironia i "festini bilaterali" che, a suo dire, le impedivano di riposare. Da allora la questione è rimbalzata di post in post, trasformandosi in un piccolo caso social. L'ultima mossa è l'annuncio della fuga oltreconfine, nella vicina Montecarlo, per garantirsi qualche ora di tregua lontano dalla movida festivaliera. Intanto la polemica leggera sui "festini" ha contagiato anche il palco. Ospite al Festival insieme a Fabio De Luigi, Virginia Raffaele ha strappato una risata con una battuta diretta proprio alla cantante: "Facciamo i festini bilaterali?", ha detto con il suo consueto tono ironico, prima di presentare il film "Un bel giorno", in sala dal 5 marzo. Nel frattempo, sui social, Elettra Lamborghini è diventata una delle artiste più citate di queste giornate. Il tema dei "festini bilaterali" è entrato stabilmente tra i trend topic, trasformandosi in un vero e proprio tormentone di questo Sanremo: tra meme, commenti e prese di posizione, il sonno interrotto della cantante è ormai parte integrante del racconto parallelo del Festival.