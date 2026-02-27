Sanremo, impennata dello share nella terza serata

AGI - Sono stati 9 milioni e 543mila i telespettatori, con il 60,6% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la terza serata del Festival di Sanremo. L'anno scorso la terza serata aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 10 milioni e 700mila spettatori con il 59,8% di share. La prima parte della terza serata del Festival (21.45 - 23.33) ha ottenuto 12 milioni e 585mila spettatori con il 60,4% di share. La seconda parte (23.37 - 1.13) è stata seguita da 5milioni e 941mila spettatori raggiungendo il 61,3% di share.
Con la media del 60.6% di share, Sanremo centra il dato migliore di sempre per la terza serata di un Festival articolato su cinque giornate. Occorre risalire al 1990 per trovare una percentuale più alta. In quell'anno il Festival, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, durava quattro serate e la terza ottenne il 64,59% di share.
Sempre per quanto riguarda la terza serata gli spettatori pari a 9,5 milioni, risultano in calo rispetto all'edizione 'monstre' dello scorso anno, sempre condotta da Carlo Conti, che ottenne un ascolto medio di 10,7 milioni di persone.
Il picco di share e di ascolto della terza serata
Alicia Keys e Laura Pausini sono state le protagoniste dei picchi di share e di ascolto della terza serata. Lo share è balzato al 65,8% alle 23.04 mentre Carlo Conti introduceva la super ospite Alicia Keys. Un dato che si è mantenuto anche nei minuti successivi quando la star americana ha stregato l'Ariston prima con il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di "L'Aurora" e poi quando, voce e piano, si è esibita da sola al pianoforte sulla hit "Empire State of Mind".
Il picco degli ascolti, invece, è stato registrato alle 22.11 con 14 milioni e 199mila spettatori quando è entrata in scena Laura Pausini con il secondo abito della serata.
I dati di ascolto della prima serata
La prima serata, in termini di total audience è stata seguita in media da 9 milioni e 600mila spettatori con il 58% di share. Numeri più bassi rispetto all'edizione monstre del 2025 diretta dallo stesso Carlo Conti: 12 milioni e 630mila ascoltatori pari al 65,3% di share.
I dati di ascolto della seconda serata
Nella seconda serata sono stati 9 milioni e 53mila i telespettatori, con il 59,5% di share. Anche qui un dato in discesa visto che la seconda serata dello scorso anno aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 11 milioni e 800mila spettatori pari al 64,6% di share.