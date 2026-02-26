Sanremo, in calo gli ascolti. Per la seconda serata 9 mln e 53mila

AGI - Sono stati 9 milioni e 53mila i telespettatori, con il 59,5% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la seconda serata del Festival di Sanremo. L'anno scorso la seconda serata aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 11 milioni e 800mila spettatori pari al 64,6% di share.
La prima parte della seconda serata, dalle 21.46 alle 23.34, è stata seguita da 11 milioni e 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share. La seconda parte, dalle 23.39 all'1.10, ha ottenuto 5 milioni e 947mila spettatori con il 62.7% di share. Si tratta del quarto share più alto dal 1995 (Festival condotto da Pippo Baudo), per una seconda serata di Sanremo. Meglio hanno fatto le ultime tre edizioni, dal 2023 al 2025.
Picco di share al 66,1% con Lillo 'urlatore di mambo'
Il picco di share è stato del 66,1% a mezzanotte e 48 minuti quando Lillo era sul palco impegnato nella gag dell'urlatore di mambo. Il picco di ascolto, in termini di spettatori, e' arrivato alle 21.57 con 13milioni e 706mila persone sintonizzate su Rai 1 quando e' entrata in scena la co conduttrice Pilar Fogliati.