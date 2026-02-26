Da Rosa Chemical a Boy George, le wild card del San Marino Song Contest

AGI - Saranno Dolcenera, Paolo Belli, Rosa Chemical, l'Orchestraccia e l'icona anni '80 Boy George alcuni tra i grandi nomi tra le dieci wild card che accedono direttamente alla finale del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo. Un cast internazionale che tenterà di vincere e di aggiudicarsi il biglietto per il più grande evento musicale del continente, l'Eurovision Song Contest.
Sotto la guida del direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, l'evento conferma una visione sempre più internazionale. A guidare la serata conclusiva sarà Simona Ventura, conduttrice e direttrice creativa del programma, volto tra i più riconoscibili della televisione italiana. Con oltre trent'anni di esperienza, energia e linguaggio diretto, Ventura torna a confrontarsi con un grande palco musicale dopo aver già condotto il Festival di Sanremo, imprimendo alla finale una dimensione televisiva solida e internazionale.
La direzione artistica e il team
La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo a Massimo Bonelli, produttore culturale e musicale, fondatore di iCompany, che negli anni ha sviluppato un modello capace di intrecciare visione artistica e costruzione televisiva. Accanto a lui un team consolidato: la regia di Cristiano D'Alisera, la fotografia di Marco Lucarelli e la scenografia curata da Marco Calzavara, mentre la squadra autoriale comprende Annalisa Montaldo, Celeste Papuli, Gabriele Di Marzo e Danila Lo Stumbo.
Le wild card in finale
Le wild card che volano direttamente in finale, in ordine alfabetico, sono: Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti), Dolcenera (Italia), Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia), Inis Neziri (Albania), Kelly Joyce (Francia), L'Orchestraccia (Italia), Molella ft. Maxè (Italia), Paolo Belli (Italia), Rosa Chemical (Italia) e Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra). Un parterre che mescola pop, dance e contaminazioni internazionali, confermando il respiro contemporaneo della rassegna.
La giuria e la novità 2026
A decretare il vincitore che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna sarà una giuria presieduta da Eoderica Gentile, affiancata dallo stesso Roberto Sergio, da Mario Andrea Ettorre, direttore marketing SIAE, da Massimo Zanotti e da Beppe D'Onghia. Novità dell'edizione 2026 è l'introduzione di una Giuria di Qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie, chiamati a offrire uno sguardo autorevole e indipendente sulle proposte in gara.
Il percorso verso la finale
Il percorso verso la finale si sviluppa attraverso il Dreaming San Marino Song Contest, contest internazionale che ha raccolto candidature da tutto il mondo. Le semifinali, in onda il 4 e 5 marzo su San Marino RTV e disponibili anche su RaiPlay, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Conidi. I 40 artisti selezionati si esibiranno in due serate, al termine delle quali verranno scelti dieci finalisti che si uniranno alle dieci wild card.
La trasmissione della finale
La finale del 6 marzo sarà trasmessa in diretta su RaiPlay dalle 20.30. Al termine dell'evento la puntata integrale resterà disponibile on demand insieme alle clip delle esibizioni e alla proclamazione del vincitore, completando un'offerta digitale che rafforza la dimensione multipiattaforma del progetto.