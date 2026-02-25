Controsanremo: Nico Giraldi, film iraniani e procioni in città

AGI - La tentazione di soffermarsi sulla partita di Champions League tra Atletico Madrid e Brugge viene subito allontanata dagli ancora troppo freschi ricordi del gol annullato a Gutierrez nell'ultimo turno di campionato. Meglio lasciar perdere il calcio. Si cerca quindi ricetto su Cine 34, l'emittente migliore dell'universo. Tomas Milian sbraita contro un arbitro e il rovello si acuisce anche di fronte a un capolavoro indiscusso come 'Squadra antiscippo', primo capitolo dell'immortale saga del commissario Nico Giraldi. Forse è il caso di cambiare canale.
Su Food Channel lo chef Pappagallo cucina crostini coi gamberi, pasta al ragù e orata alla villereccia. Che accostamento sarebbe pasta al ragù e orata? Che vino ci dovrei bere? Nel dubbio sempre il rosso, anche con il pesce. Il bianco fa venire il mal di testa. Giro su Canale 5 che propone l'ennesimo telefilm turco. Mi riprometto di elaborare un dotto studio sociologico sulle ragioni del successo che le serie tv ottomane riscuotono nella penisola.
Con l'ammiraglia impegnata nel festival, le altre reti pubbliche mantengono un basso profilo. Almeno sulla carta. Sul terzo canale c'è un pregiato film iraniano vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021. Rinuncio presto, consapevole di attirarmi il disprezzo degli amici più colti. 'Trappola in alto mare' su Rai 4 è già un'alternativa più interessante. Ma è il documentario "Costa Atlantica" su Rai 2 a stregarmi. "I cavalli selvaggi combattono, le aquile cacciano e gli squali proteggono i pesci più piccoli. I procioni si muovono in città, gli orsi neri cercano cibo all'interno di antiche foreste e una quercia di 130 anni si prepara all'arrivo dell'inverno", recita l'allettante presentazione.
Abbandonare le scorribande urbane dei procioni è molto difficile. Per fortuna 'Gli Uccelli' di Hitchcock su Sky Collection ci ricorda che la natura ci è ostile o, nella migliore delle ipotesi, è indifferente, come insegnava Leopardi. Ma ciò non mi impedisce di restare ammaliato dal documentario sugli orsi in Alaska proposto da Focus Tv. Giro sui canali di cartoni animati animato da un legittimo interrogativo: chi guarda i canali di cartoni animati a quest'ora? E cosa trasmettono? Appare un altro orso, quello di Masha, che si addormenta su una nenia ispirata a Mozart. La ninna nanna sta per fare il suo effetto e spengo tutto. Tra un po' parla Donald Trump.