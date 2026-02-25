Al via la seconda serata di Sanremo. 15 i big in gara

AGI - L'entrata di Laura Pausini in abito nero luccicante accolta dagli applausi dell'Ariston e raggiunta pochi istanti dopo dal direttore artistico Carlo Conti. Al via la seconda edizione del festival di Sanremo. Sul palco sono previste le performance di 15 big e delle quattro Nuove Proposte. Nel corso della serata ci sara' l'omaggio alle vittime di Crans Montana con il brano "Perdutamente" di Achille Lauro che sarà co conduttore insieme all'attrice Pilar Fogliati e al comico Lillo.
A 'dirigere' il Festival il direttore Carlo Conti e Laura Pausini sua compagna di viaggio fino a sabato. Fausto Leali ricevera' il premio alla carriera. I 15 campioni che si esibiranno sono, in ordine di entrata: Patti Pravo, Lda e Aka 7Even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez e Masini, Dargen D'Amico e, a chiudere, Ditonellapiaga.
21:55 - 'Sono come te'. Il coro Anffas sul palco di Sanremo
"Sono come te". Il messaggio è forte e chiaro ed è scritto sulle magliette rosse indossate dalle ragazze e dai ragazzi del coro della delegazione de La Spezia dell'Anffas, l'associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive. Il coro intona "Si può dare di più, il brano vincitore del Festival di Sanremo 1987, cantato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. "Questa è la dimostrazione che i sogni si possono realizzare", dice Pausini. "Bravi, bravi", il tributo dell'Ariston. Poi la foto di gruppo a chiudere questa incursione della società a Sanremo.
21:40 - L'Ariston chiama Achille Lauro
Achille Lauro accende l'Ariston anche in veste di co conduttore. Il cantante è entrato in scena in abito bianco. Ed è stato chiamato dal pubblico, insieme al direttore artistico. "Carlo, Lauro venite su", si sente dalla galleria del teatro. "E io?", protesta Pausini. "È stato un anno bellissimo, 'Incoscienti Giovani', poi gli stadi, la fondazione", le parole di Lauro.
21:34 - Gazzoli, qui nel giorno del compleanno della mamma scomparsa
"Carlo sei un grande maestro generoso, di questi tempi ce ne vogliono. C'e' anche la mia famiglia nel pubblico, pochi mesi fa e' mancata la mia mamma, tu sai cosa vuol dire non riuscire a far vedere, per pochissimo, qualcosa di bello a una persona cara. E quest'anno mi ritrovo a coronare il sogno della mia vita, cioe' stare su questo palco, il 25 febbraio che e' il giorno del compleanno di mia mamma". Gianluca Gazzoli si emoziona e commuove pure Carlo Conti. "Spesso la vita ci lancia dei segnali e noi dobbiamo fermarci ogni tanto per coglierli, ogni tanto i sogni si avverano", il suo messaggio.
21:29 - Al via la gara dei big. Patty Pravo apre le danze
Di nuovo in gara i big di Sanremo. Dopo le Nuove proposte entra in scena Patty Pravo. La ragazza del Piper brilla di rosso. Quindici i campioni sul palco da qui alla fine della serata. "Patty, Patty", l'omaggio dell'Ariston.
21:20 - Angelica Bove seconda finalista delle Nuove Proposte
Angelica Bove raggiunge Nicolò Filippucci nella finalissima di domani a Sanremo nella sezione Nuove Proposte. La cantante romana con il suo brano ""Mattone" ha superato Mazzariello che ha portato sul palco "Manifestazione d'amore".
21:03 - Filippucci primo finalista delle Nuove Proposte
È Niccolò Filippucci con "Laguna" il primo finalista delle Nuove Proposte in gara a Sanremo. Il cantante umbro classe 2006 ha vinto la sfida contro Blind, El Ma & Sonico che hanno portato il brano "Nei miei DM". Un verdetto arrivato dalle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa.
20:52 - Pausini sprona i giovani in gara
"Io ho cantato qui e ho vinto li'". Laura Pausini ricorda bene (anche il posto fisico nel palcoscenico) il suo primo trionfo nel 1993 al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. E questa sera sprona i giovani in gara: "siete fortunatissimi a essere qui non abbiate paura, chiudete gli occhi e a go go...".
20:47 - Conti ringrazia per l'affetto per "l'istituzione"
"Grazie per l'affetto dimostrato non solo per noi ma per l'istituzione di Sanremo". Carlo Conti guarda in camera e poi si rivolge al pubblico dell'Ariston ribadendo cosi' la soddisfazione per il debutto del Festival.