Debutto con 9,6 milioni di spettatori e 58% di share

AGI - Sono stati 9 milioni e 600mila i telespettatori, con il 58% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la prima serata del Festival di Sanremo. Nel debutto della scorsa edizione ci furono, sempre in media, 12 milioni e 600mila spettatori pari al 65,3% di share.
Il dato di share della prima serata della 76esima edizione del Festival condotta da Carlo Conti, pari al 58%, è il quarto migliore risultato dal 1997. Da allora hanno fatto meglio, sempre per quanto riguarda la media nel debutto, le ultime tre edizioni: nel 2025 (65,3% e in total audience); nel 2024 (65,1%) e nel 2023 (62,5%).
La prima parte della serata del debutto del Festival (dalle ore 21.42 alle ore 23.34) ha registrato, in media e sempre in termini di total audience, 13 milioni e 158mila spettatori pari al 57,7% di share. La seconda parte della serata (dalle ore 23.38 all'una e 32) e' stata seguita da 6.045.000 spettatori pari al 58,7% di share