Dargen D'Amico "uomo parquet", Sanremo ha la sua icona meme 

AGI - Tutti pazzi per Dargen D'Amico. Se non proprio per la canzone, il brano ‘AI AI’, inno dance contro l'intelligenza artificiale, orecchiabile e piacevole ma non tra le più apprezzate al primo ascolto, sicuramente per il look. Il 45enne artista milanese, vero nome Jacopo Matteo Luca D'Amico, ha conquistato i social italiani con un abito ‘effetto parquet a spina di pesce’, diventato il meme definitivo di Sanremo 2026.
Dargen ha debuttato con un completo kimono doppio petto e pantaloni ampi firmati Mordecai, stampati dalla foto reale del pavimento a spina di pesce della casa del creative director Ludovico Bruno. Occhiali da sole Swarovski glitterati, scarpe Vibram five fingers personalizzate e una mano finta per salutare il pubblico.
La gaffe e il fenomeno web
Ai social non è sfuggita neanche la gaffe prima dell’esibizione di ieri. Prima della presentazione ufficiale, Dargen è salito sul palco troppo presto. Uno staffer lo ha afferrato e trascinato via mentre sul palco Conti ha mascherato con professionalità un certo imbarazzo, mentre Laura Pausini ha sorriso.
Dargen sei l’incubo di quell’uomo pelato che lavora dietro le quinte #Sanremo2026 pic.twitter.com/LVLjd4rYVq— mari (@leoqoldfitz) February 24, 2026
Sui social sono comparsi immediatamente molti meme: "Dargen fermato dal badante", "L'uomo con l'accappatoio di parquet evade", "Conti: 'Cosa succede?' – Dargen: 'Volevo pulire il pavimento'". Ma il fenomeno Dargen non si ferma all’episodio. Il web, infatti, impazzisce per lui: su X, Instagram, TikTok e Threads, Dargen diventa template universale. Ecco i più rilanciati (oltre 100k interazioni ciascuno).
I meme più virali
Parquet puro: Foto di Dargen sovrapposta a pavimenti veri – "Ingresso casa nonni", "Showroom Leroy Merlin", "Bagno dopo ristrutturazione".
Caption cult: "Dargen entra e la casa è già finita".Occhiali star: Zoom sugli Swarovski – "Ray-Ban per formiche disco", "Ho visto l'AI e l'ho accecata". Video TikTok con filtro glitter.
Scarpe Vibram: "Piedi Hobbit su Sanremo", "Minimalismo estremo o podologo fashion?". Meme con piedi pelosi di Hobbit.
Mano finta: "Saluto da zombie AI", "La mano destra è l'AI che canto contro". Photoshop con mani multiple.
Gaffe remix: Clip dello staff che lo tira via, audio Conti "Cosa succede?" su video di fughe comiche (tipo Tom & Jerry).
Badante edition: Staffer = "Nonno protettivo", Dargen = "Nipote scapestrato che pulisce troppo presto".
Pagine come Sfigatto, Lercio e Corriere Tecnologia, infine, raccolgono gallerie: "Dargen, il parquet che cammina".
Il successo sui social
Perché funziona? I social lo amano perché contrappone una realtà volutamente ridicola a tutto ciò che è artificiale (riferimento anche alla sua canzone sull’AI). Su Instagram, reel con Dargen "balla sul suo pavimento"; TikTok, challenge "Mostra il tuo parquet + Dargen filter". Hashtag #DargenParquet e #AIAI trending con milioni di views.
prossimo cantante in gara: dargen d’amico pic.twitter.com/PhT1jYAiWd— gab . eternal sunshine .｡ｏ♡ (@nonsonogab) February 24, 2026
Reazioni e provocazione
Non è un caso, quindi, che siano pochi a criticarlo definendolo "troppo eccentrico": il 90% degli utenti social invece ride e contrappone al look di Arisa, che vince per l’eleganza, quello di Dargen, "provocazione assoluta”.
Dargen, icona meme
Dargen D’Amico ha quindi fatto centro passando dal ruolo di outsider a icona meme. Se questo aiuterà la sua canzone a scalare la classifica del festival si vedrà. Di certo l’attesa degli spettatori è per le sue prossime esibizioni. E già si scommette su cosa punterà: dopo il pavimento si passerà alle lenzuola e alle tende oppure a qualche arredo da bagno?