Sanremo, stasera sul palco superospite Tiziano Ferro

Sanremo, stasera superospite Tiziano Ferro. Conti: "Dopo 50 anni i due Sandokan insieme sul palco"
L'annuncio del conduttore durante la conferenza stampa
"Stasera, dopo 50 anni, il primo Sandokan incontrerà il nuovo Sandokan, perché sul palco, oltre a Can Yaman, ci sarà anche Kabir Bedi". Lo annuncia Carlo Conti a poche ore dall’inizio del Festival rivolgendosi all’attore Can Yaman, co conduttore della prima serata e protagonista del remake di Sandokan.

Di seguito l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026:

  • Ditonellapiaga,
  • Michele bravi,
  • Sayf,
  • Mara sattei,
  • Dargen D’amico,
  • Arisa, Luchè,
  • Tommaso Paradiso,
  • Elettra Lamborghini,
  • Patty Pravo,
  • Samurai ray,
  • Raf,
  • J-AX Fulminacci,
  • Levante,
  • Fedez & Masini,
  • Ermal Meta,
  • Serena brancale,
  • Nayt,
  • Malika Ayane,
  • Eddie Brock,
  • Sal Da VincI,
  • Enrico Nigiotti,
  • Tredici Pietro,
  • Bambole di Pezza,
  • Chiello,
  • Maria antonietta & Colombre,
  • Leo Gassmann,
  • Francesco,
  • Renga,
  • Lda & Aka 7even.
“L'anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un pò il caso, un pò la fortuna, un pò la bravura ci hanno portato a superarli. Avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, non sono entrato con cinque centimetri da terra orgoglioso dei risultati. Non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli. Anche perché tutto sommato devo battere me stesso", ha affermato Conti. "Avrò la stessa serenità se faremo 5 o 6 punti in meno”, aggiunge. “Lo scenario è diverso, ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere", conclude il direttore artistico.

"Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto. Ma al di la' di quello che ha detto il presidente del Senato, nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Pucci, gli ho chiesto se voleva fare un video messaggio scherzoso ma non se la sente. Non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà". Carlo Conti risponde cosi' a una domanda sulla richiesta da parte di Ignazio La Russa di un intervento riparatore per Pucci dopo il forfait dal palco di Sanremo. "Io credo che Andrea avrà tutto il tempo nei prossimi mesi per dimostrare la sua forza, per continuare a riempire i teatri e per continuare a far divertire la gente e regalare dei momenti di divertimento", conclude il direttore artistico.

