Il Festival inizia con un omaggio a Pippo Baudo. La diretta di Sanremo

AGI - La voce di Pippo Baudo ad aprire il 'grande ballo di corte". Il ritorno di Olly sul palco che lo incoronò nel 2025 con la sua "Balorda Nostalgia". Il ritorno come super ospite di Tiziano Ferro che celebra i 25 anni dal suo debutto con "Xdono". L'incontro tra le due 'Tigri della Malesia", Can Yaman - anche co conduttore della serata - e Kabir Bedi. E per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, la testimonianza della ultracentenaria Gianna Pratesi che votò al referendum istituzionale del 1946. Carlo Conti e Laura Pausini hanno dato il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. La prima senza il Pippo nazionale a cui è dedicato questo Sanremo.
Si parte con le esibizioni dei 30 big in gara. A rompere il ghiaccio è stata Ditonellapiaga. Chiuderanno le esibizioni Lda & Aka 7even. I 30 brani saranno votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web, poi l'annuncio delle prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. Cinque ore di show: dalle 20.40 fino all'1.44. Ciak, 'si canta'. In attesa dei dati sugli ascolti, Carlo Conti al suo quinto e ultimo Festival è determinato a fare festa.
21:11 - "Grazie per questo sogno"
"Sono molto felice, grazie per questo sogno", Laura Pausini si rivolge cosi' a Carlo Conti che l'ha accolta con un affettuoso "bentornata a casa".
21:08 - Anche Laura Pausini 'presentata' da Baudo
La voce di Pippo Baudo dopo aver aperto il Festival presenta anche Laura Pausini conduttrice delle cinque serate insieme a Carlo Conti. "Pippo mi aveva detto 'Vai Laura, sei pronta'", confida Pausini vestita con un abito di velluto nero. "Sento ancora forte la presenza di Pippo, la sua carezza sulla testa", aveva confessato ieri la pop star romagnola che incerta fino all'ultimo, dopo la proposta del direttore artistico, fu incoraggiata ad accettare la conduzione del Festival proprio dal Pippo nazionale.
20:58 - Il ritorno di Olly fa ballare l'Ariston
Olly fa ballare l'Ariston. Il cantautore genovese intona "Balorda nostalgia", il brano che ha trionfato nella scorsa edizione del Festival. Si canta in platea e pure in sala stampa.
20:54 - La voce di Pippo apre il Festival
"Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo". La voce di Pippo Baudo dà così il via alla 76esima edizione del festival di Sanremo. "È il primo festival senza di lui, è doveroso dedicarlo a lui", dice Carlo Conti, che ha salutato i figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, e Dina la storica assistente di Baudo.
20:49 - Si inizia con un omaggio a Baudo. L'Ariston intona: "Pippo! Pippo!"
L'orchestra dà corpo a una melodia che si trasforma nel tema musicale "Perché Sanremo è Sanremo". Parte così la 76esima edizione del Festival di Sanremo con l'omaggio a Pippo Baudo. Entra in scena Carlo Conti e il pubblico in coro grida "Pippo, Pippo".