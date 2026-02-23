Sanremo: Conti, 'sono un giullare'. Pausini, 'sento la carezza di Baudo'

AGI - Si smarca dalla politica perché "sono un uomo libero da 40 anni" e semmai "sono baudiano". E si commuove dedicando il Festival proprio a Pippo Baudo, con tanto di targa all'ingresso del suo camerino con impresso il nome del 'padre' di Sanremo scomparso l'estate scorsa. Carlo Conti archivia definitivamente il caso Pucci. Per il suo quinto e ultimo Festival vuole divertirsi, fare festa. "Orgogliosamente faccio il giullare", rivendica il direttore artistico dal roof dell'Ariston nella tradizionale conferenza stampa a 24 ore dalla partenza del festivalone.
"Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano" ma "ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro", scandisce. Poi bolla come "pura fantascienza" le presunte pressioni sull'invito al comico milanese poi protagonista della retromarcia che ha innescato il recente scontro politico. E smentisce contatti con la premier ("è una libera cittadina, se vuole venire può comprarsi il biglietto per l'Ariston").
Meloni sui social: io all'Ariston? FantaSanremo
Sui social interviene anche Giorgia Meloni che derubrica come fake news le voci sulla sua presunta partecipazione a Sanremo. "Forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari", sottolinea la presidente del Consiglio.
Blitz di Fiorello in conferenza
La politica, dunque, fuori dall'Ariston. Per un festival, questa l'intenzione di Conti, al metronomo, asciutto, senza monologhi per dare spazio alle canzoni. Cade nel vuoto quindi pure il blitz di Fiorello che in videochiamata stuzzica il conduttore: "Vi auguro tante polemiche".
Laura Pausini: qui mi sento amata
Accanto al direttore artistico una ben più emozionata Laura Pausini. La voce rotta e pure qualche lacrima. E la 'z' romagnola che compare nei momenti di maggior commozione. "Qui mi sento amata", ammette la pop star indicando proprio in 'Carlo V', il suo 'lexotan' personale ("mi infonde calma e serenità") l'artefice del suo debutto come co-conduttrice di Sanremo.
La città dei fiori si blinda per il festival
Intanto la città dei fiori brilla in attesa che si alzi il sipario dell'Ariston. E tra varchi e metal detector si blinda per prevenire inciampi nell'ordine pubblico. Davanti al teatro c'è una folla di fan mentre dentro i 30 big sono impegnati nelle prove. Spazio anche per una rivelazione di Laura Pausini sempre nel segno del Pippo nazionale. "Quando ci siamo visti a marzo scorso con Carlo, ho chiamato subito Pippo Baudo e gli ho detto che ero indecisa e impaurita. E lui mi ha risposto: 'Ma stai ancora aspettando, Laura? Sei pronta e te lo dico da un po', vai tranquilla'. Queste parole mi hanno molto emozionata. Io sento Carlo che è qui con me e che mi tiene la mano e sento forte la presenza di Pippo, la sua carezza sulla testa", confida.
VIDEO AGI - I MOMENTI SALIENTI DELLA CONFERENZA STAMPA
La cantante romagnola rispondendo alle domande dei giornalisti, fa chiarezza anche sulle recenti polemiche seguite ai due singoli omaggio a Grignani e Mengoni contenuti nel suo ultimo album. "Tanti hater contro di me? Su quattromila commenti ce ne sono 400 negativi, anche pesanti" ma "fanno più rumore degli altri che invece sono positivi. Io mi sento amata in questo Paese".
Sanremo, Olimpiadi della musica e record di ascolti
Intanto se Sanremo corrisponde alle "Olimpiadi della musica", per dirla come Carlo Conti, mercoledì sono attese sul palco tre azzurre medagliate: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Con loro anche due campioni paralimpici, lo sciatore Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. Smaltita la sbornia di Milano Cortina con il record di medaglie per l'Italia i fari si spostano su Sanremo e sugli ascolti. Intanto Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità annuncia che sul fronte della raccolta pubblicitaria ci sono buone notizie. "Daremo i dati alla fine, la tendenza è positiva, meglio dello scorso anno", spiega.