Cosa spaventa di più i cantanti di Sanremo 

AGI - Le allergie ai pollini, sempre più in anticipo a causa dei cambiamenti climatici, quest'anno arrivano prima della kermesse sanremese, periodo dell'anno per antonomasia in cui gli italiani forzano di più l'ugola, con maggior rischio di perdere la voce per chi soffre di allergie stagionali da pollini e graminacee.
A puntare i riflettori sul problema è Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) e direttore UOC Medicina Interna dell'Azienda Sanitaria di Salerno. "Oltre alla classica congestione nasale e starnuti, le allergie possono causare problemi di disfonia nel 15% dei casi, provocando raucedine e abbassamento della voce, che può cambiare di intensità, frequenza e timbro", spiega l'esperto.
Come i pollini influenzano la voce
"Il contatto con i pollini peggiora la qualità vocale perché scatena il rilascio di istamina, una sostanza che provoca tosse, gonfiore delle corde vocali e secchezza delle mucose, causata dalla necessità di respirare con la bocca per via del naso chiuso. In questa fase - continua - tendiamo a sforzare in modo eccessivo le corde vocali, ma questa sovracompensazione può essere dannosa e comportare la perdita della voce, già provata dal fastidio se non, addirittura, portare i soggetti predisposti, alla formazione di noduli, polipi e ispessimento delle corde vocali".
Consigli per mantenere la salute vocale
Per avere una buona salute vocale anche nel bel mezzo della stagione delle allergie, secondo l'esperto, è opportuno prendere farmaci antistaminici o decongestionanti nasali prescritti dallo specialista. "Questi, però - aggiunge Patella - asciugano i seni paranasali e possono così avere effetti collaterali indesiderati sulla potenza vocale. È dunque fondamentale, anche se non si è performer o cantanti, tenere le corde vocali correttamente idratate bevendo molta acqua a temperatura ambiente, affiancandola a tisane, magari addolcite da miele o agave. Da evitare, invece, i cibi che possono causare acidità di stomaco, come agrumi, alimenti grassi e piccanti, vino e cioccolato, in quanto il reflusso gastrico infiamma corde vocali e laringe".
Allergie e problemi vocali al festival di Sanremo
La presenza di cipressi spesso causa allergie a lirici, per questo Sanremo ha “pronto soccorso voce” per emergenze. In passato, comunque, non emergono casi documentati specifici di afonia da pollini al festival, ma problemi vocali sono comuni e spesso legati a fattori stagionali e/o climatici. Disfonie frequenti tra cantanti per stress, raffreddori, laringiti. Per esempio Giusy Ferreri nel 2014 è stata costretta a rinunciare alle prove mentre molti big hanno avuto problemi di raucedine.
Studi confermano impatti su cantanti (irritazione, post-nasal drip, mucus su corde), ma a Sanremo i casi sono da attribuire più a virus/reflusso/tecnici come è accaduto nel 2023 a Blanco 2023.