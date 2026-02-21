Colpo di scena a Tg1, Conti chiede a Cardinaletti di condurre Sanremo

AGI - Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato, alla stessa giornalista oltre che al pubblico televisivo in diretta al Tg1 dallo stesso direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo.
Divertente il siparietto: "Stavo pensando - ha esordito Conti - il sabato, visto che poi finisci con il collegamento alle 20:30, non potresti poi essere con me e con Laura Pausini a co-condurre il festival?". La giornalista, apparentemente sorpresa, ha balbettato un "Prego?". Il direttore artistico ha ripetuto la domanda e allora la Cardinaletti si è sciolta: "Non è uno scherzo?, Grazie! Non so che dire, Carlo. Grazie". Poi, prima di salutarlo, gli ha detto: "Adesso tu resta lì che ti telefono che mi devi spiegare un po’ di cose. Non ti muovere".
Sempre Conti ha poi annunciato che il Premio alla carriera andrà a Fausto Leali, interprete simbolo della tradizione melodica italiana, a Mogol, tra i più importanti autori della musica italiana e a Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.
Il ritorno del "DopoFestival"
Tra 72 ore oltre al festival riaccende i motori anche il 'DopoFestival' dal Teatro del Casinò di Sanremo, che accompagnerà il pubblico di Rai 1 nella vita notturna del Festival 2026. Dal 24 al 27 febbraio, subito dopo la chiusura delle serate all'Ariston, Nicola Savino torna alla conduzione di un happening che vive di ritmo, improvvisazione e libertà. Un vero e proprio 'dopo partita', con al centro le impressioni a caldo dei cantanti in gara. Al suo fianco un cast fisso composto da Aurora Leone e Federico Basso, pronti a guardare il Festival di traverso e a intervenire sui momenti più discussi della serata con ironia e imprevedibilità.
Musica e competenza con Enrico Cremonesi
La musica resta centrale anche fuori dall'Ariston. Il maestro Enrico Cremonesi, già membro della commissione musicale di Sanremo Giovani, porta sul palco competenza e ascolto, accompagnando i cantanti in gara in inedite performance live. Accanto a loro, i giornalisti della carta stampata, della televisione, della radio e del web: voci diverse chiamate a commentare, discutere e smontare la serata, in un confronto libero e continuo.
Un ritorno alle origini
Il 'DopoFestival' va in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il luogo che ha ospitato la prima edizione del Festival della Canzone Italiana nel 1951 e che per oltre venticinque anni ne è stato il palcoscenico. Un ritorno alle origini che non indulge nella nostalgia, ma rimette in circolo settantasei anni di storia.