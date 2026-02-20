E' morto Eric Dane, era il 'dottor bollore 'di Grey's Anatomy

AGI - E' morto all'età di 53 anni l'attore statunitense Eric Dane, noto per aver recitato nella serie televisiva "Grey's Anatomy". L'interprete ha combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che aveva reso pubblica da circa un anno. La sua famiglia ha confermato il decesso attraverso un comunicato in cui ha sottolineato che è morto circondato dai suoi cari dopo "una coraggiosa battaglia" contro la malattia.
L'attore ha raggiunto la fama internazionale per il ruolo del dottor Mark Sloan, noto come "McSteamy", in Grey's Anatomy, dove è diventato uno dei personaggi piu' popolari della serie medica prodotta dalla rete Abc. Dopo aver lasciato la serie medica, Dane ha continuato la sua carriera in produzioni televisive di alto profilo, come la serie "The Last Ship", dove ha assunto un ruolo da protagonista, e più recentemente in "Euphoria", dove ha interpretato Cal Jacobs.