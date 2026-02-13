La stella di Franco Nero sulla Walk of Fame

AGI - Franco Nero è stato premiato a Los Angeles dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il conferimento della stella si è tenuto in occasione della undicesima edizione del Filming Italy - Los Angeles, fondato e diretto da Tiziana Rocca.
La terza
Un traguardo particolarmente importante per il Filming Italy, che è riuscito così ad ottenere la terza stella dedicata a un artista italiano, dopo il conferimento della stessa a Gina Lollobrigida nel 2018, in occasione del suo novantesimo compleanno, e a Giancarlo Giannini nel 2023.
"Ricevere la stella sulla Walk of Fame - ha detto Franco Nero - è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera. Ho sempre creduto nella forza universale del cinema, capace di unire culture e generazioni diverse. Sapere che il mio percorso artistico abbia lasciato un segno così importante mi riempie di orgoglio e mi spinge a guardare al futuro con la stessa passione e determinazione di sempre. Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile".
Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale
Franco Nero vanta una carriera straordinaria che attraversa oltre sei decenni di storia cinematografica. Attore carismatico, intenso e versatile, ha interpretato più di 200 film, lavorando con i più grandi registi del panorama mondiale, da Sergio Corbucci a Luis Bunuel, da Rainer Werner Fassbinder a Quentin Tarantino. Indimenticabile nel ruolo di Django, che lo ha consacrato come leggenda del western all'italiana, Franco Nero ha saputo reinventarsi costantemente, passando con eleganza dal cinema d'autore ai grandi successi popolari, dal teatro alla televisione.
Dotato di una presenza scenica magnetica e di un rigore artistico raro, è figura di riferimento per generazioni di interpreti e incarna la grandezza del cinema italiano nel mondo. Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, ha commentato: "Dedicare oggi una stella a Franco Nero sulla Hollywood Walk of Fame è un tributo a una carriera lunga oltre sessant'anni, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema internazionale".