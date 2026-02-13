Ricorso accolto, Rebecca Passler riammessa ai Giochi

AGI - La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della biatleta Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al letrozolo riscontrata nel corso di un controllo doping effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il 'fumus boni iuris', ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.
L'esito consente all'atleta di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Come informa la Fisi, Passler, altoatesina di Anterselva, si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.
"Ho sempre creduto nella mia buona fede"
"Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede", ha commentato l'azzurra, 24 anni, altoatesina di Anterselva, portacolori dei Carabinieri. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici, adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon", ha concluso.