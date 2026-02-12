Sanremo, Alicia Keys e Eros Ramazzotti super ospiti

AGI - Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione di Sanremo. Lo ha annunciato questa sera al Tg1, il direttore artistico, Carlo Conti, svelando i nomi di altri due super ospiti al Festival.
Il mosaico delle grandi star si inizia così a comporre. Il primo super ospite annunciato da Carlo Conti è stato Tiziano Ferro che torna al Festival dopo sei anni e sarà protagonista nella prima serata, martedì 24 febbraio.
Il tour di Eros Ramazzotti
Eros Ramazzotti debutta il 14 febbraio da Parigi con il suo “Una Storia Importante World Tour” e il 26 febbraio tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”.
Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione Italiana e Spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. Nella nuova versione del brano, uscita a novembre in “Una Storia Importante”, l’ultimo disco di Ramazzotti, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.
L'esibizione a Sanremo sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani.
La carriera di Alicia Keys
Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY® Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell'attivismo.
All'Ariston la storia della musica italiana
Eros Ramazzotti, 16 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti, è in assoluto uno degli artisti italiani di maggior successo a livello globale.
Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo, con all’attivo oltre 80 milioni di dischi venduti e 8 miliardi di ascolti globali.
Carlo Conti in 'giacca'
"Questa sera mi sono messo la giacca perché l’annuncio è veramente importante. Due super ospiti internazionali al festival di Sanremo: Eros Ramazzotti e Alicia Keys, per la prima volta insieme dal vivo in un’anteprima mondiale saranno al Festival alla terza serata, quella del giovedì sera”, rivela il direttore artistico del festival.
Sanremo domani 'entra' al Quirinale
Intanto domani i protagonisti del festival per la prima volta nella storia di Sanremo verranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
“Sarà un momento emozionante. Sarà un grandissimo onore quello che ci riserva il presidente della Repubblica. Riceverà me, Laura Pausini e i protagonisti di questa edizione del festival. Quindi, sarà un momento molto emozionante per noi, per Sanremo e per l’intera discografia italiana", sottolinea il conduttore toscano.