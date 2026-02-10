Britney Spears vende il suo catalogo per 200 milioni di dollari

AGI - Britney Spears è tornata a far parlare di sé, ma questa volta il palcoscenico non è un’arena da concerto, bensì i tavoli della finanza di alto livello. Secondo diverse indiscrezioni trapelate dai media americani, la "principessa del pop" avrebbe ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla Primary Wave, colosso dell'editoria musicale.
Anche se manca ancora il timbro dell'ufficialità da parte dell'entourage della star, i documenti legali datati 30 dicembre parlerebbero chiaro. Britney ha deciso di blindare il suo patrimonio artistico. Sebbene le cifre ufficiali rimangano riservate, le gole profonde di TMZ non hanno dubbi che l'operazione si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di dollari. Una somma da capogiro che mette la Spears sullo stesso piano di Justin Bieber, che nel 2023 scosse il mercato con una transazione di simile portata.
Dopo la fine della turbolenta tutela legale (la celebre conservatorship) durata dal 2008 al 2021, la cantante di "...Baby One More Time" ha ripreso totalmente il controllo della propria vita e delle proprie finanze. A 44 anni, questa mossa sembra essere il coronamento di una nuova strategia artistica con meno riflettori, più solidità economica.
Britney si unisce ai giganti della musica
Britney Spears è solo l'ultima di una lista lunghissima di leggende che hanno deciso di "monetizzare la propria eredità". Prima di lei lo hanno fatto giganti come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, i KISS, Whitney Houston e Prince. Primary Wave, la società acquirente, non è nuova a questi colpi. Detenendo già i diritti di artisti del calibro di Bob Marley e Stevie Nicks, l'azienda punta tutto sulla longevità dei successi di Britney.
Il valore dei diritti nell'era dello streaming
Nell'era dello streaming, possedere questi diritti significa incassare royalty ogni volta che una canzone viene passata in radio, inserita in una playlist Spotify, utilizzata in uno spot pubblicitario o nella colonna sonora di un film.
Una nuova vita per il catalogo di Britney
Questa operazione non significa che la musica di Britney sparirà, anzi. È molto probabile che assisteremo a una nuova rinascita commerciale del suo catalogo. Con un investitore come Primary Wave al timone, aspettiamoci nuove operazioni di marketing, possibili remix celebrativi o l'inserimento dei suoi classici in grandi produzioni cinematografiche.
L'eredità di Britney continua a generare ricchezza
Mentre lei si gode la sua libertà lontano dalle scene musicali attive, le sue hit continueranno a generare ricchezza, dimostrando che, nonostante tutto, Britney rimane una delle risorse più preziose dell'industria discografica mondiale.